屏東家扶主任傅敏峯 30年每天往返高屏為弱勢家庭服務

屏東家扶中心主任傅敏峯獲今年南高屏地區社會工作專業人員金典獎，金典獎需服務年資滿35年以上，現仍從事社會工作者，63歲傅敏峯已服務滿36年，仍認真帶領屏東家扶社工團隊為貧困家庭、兒少保護家庭及寄養兒少服務。

傅敏峯是高雄市人，30年前調升屏東家扶擔任主管，五分之四的社工生涯貢獻給屏東縣。傅敏峰戲稱是奔波高屏大橋男人，每天來回高雄市橋頭區到屏東家扶，單程就要36公里多，30年來未中斷。

高屏大橋斷時，每天上班單程近50公里，再加上屏東家扶服務幅員廣大，經常開車至恆春關心受助家庭及社工，其交通路程一天200公里以上，傅敏峯依然30年如一日地為屏東的弱勢家庭服務著。

傅敏峯在民國76年進入高雄縣家扶中心擔任社工，家扶基金會在77年起推展兒少保護，傅敏峯也在79年起專職兒保社工，82年至屏東家扶中心擔任主任。

傅敏峯入職屏東家扶主任，帶著社工團隊開發離島小琉球、原鄉貧困家庭扶助工作。他接手屏東家扶時發現家扶財政困難，連社工薪水發不出來，有捐款須先給受助家庭。傅敏峯讓社會大眾認識屏東家扶中心服務，將當時的黃色電話本分頁給社工，由社工及社工家人抄寫信封，將屏東家扶簡介一封一封寄給屏東縣社會大眾，捐款才漸漸有起色，幫助更多的貧困家庭。

屏東縣南北狹長超過100公里，座落屏東市的家扶辦公室無法服務在地受助家庭。社工到潮州、恆春發扶助金，愛心人士捐贈的物資只能攜帶一點點，因為社工都是騎機車。發放扶助金地點向學校、鄉公所、衛生所借場地，每個月發放扶助金的地點會不同。

傅敏峯聽到受助家庭說，「主任，下個月要去哪裡領錢？換來換去，年紀大了都記不住！」一句話讓傅敏峯想要興建永久家扶館舍的想法。

傅敏峯在屏東家扶中心工作30年，獲家扶扶幼委員會支持，在屏東、潮州、恆春興建四棟家扶館舍，其中屏東市有兩間。在莫拉克風災後，協助災區學校興建圖畫館及臨時校舍，深耕在地扶助服務，並運用館舍辦理社區活動，讓社區家庭及兒少可以免費參加有趣又有創意的活動。

家扶基金會董事黃坤益說，傅敏峯主任是腳踏實地社工人，做的比說的多。傅敏峯的子女都已成年，從小跟著爸爸到家扶當志工，現在有機會為家扶宣傳募款，幫助更多受助兒少及家庭。