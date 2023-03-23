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任何人都可以當辦活動主角 東港社福中心揪伴計畫跳脫窠臼

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港社會福利服務中心前年推出實驗性的「揪伴計畫」，讓民眾成為辦活動主角，陸續開辦不同主題課程，受到好評。圖／東港社福中心提供
屏東東港社會福利服務中心前年推出實驗性的「揪伴計畫」，讓民眾成為辦活動主角，陸續開辦不同主題課程，受到好評。圖／東港社福中心提供

屏東縣社會處東港社會福利服務中心跳脫過往窠臼，將官辦活動的舊思維「我們辦活動，讓民眾來參加」翻轉，改為「民眾自己來辦一場自己想要的活動」，去年推出實驗性的「揪伴計畫」，讓素人也可以是辦活動主角，陸續開辦不同主題課程，讓有相同興趣或才華的人，在共享空間相聚互動交流，因受到好評，其他社福中心也將複製貼上此創新模式。

縣府社會處說，東港社福中心服務轄區東港鎮、新園鄉、林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉及琉球鄉6鄉鎮，人口數近14萬人，佔全縣人口比16.8%，但盤點轄內資源，開放式空間除公園、球場、圖書館外，缺乏可供全齡學習與分享交流的館室空間，東港中心為讓民眾閒暇之餘能有個可共同從事興趣及專業，或學術交流空間，去年與原典創思規劃顧問公司合作實驗創設「揪伴計畫」。

社會處說，跳脫「我們辦活動，讓民眾來參加」傳統思維，「揪伴計畫」是「民眾自己來辦一場自己想要的活動」，資訊整合平台網站，結合中心臉書粉絲頁，提供中心館室空間場地及軟硬體設備，當你想要做些什麼，同時想找人一起做，就可利用「揪伴計畫」網站申請揪伴計畫，免費出借開放空間舉辦共享活動，讓民眾可利用中心空間「揪伴」分享同樂。

東港社福中心「揪伴計畫」 實驗近2年來，陸續開辦作伙插花、棋藝、廚蓋、咖啡、舞蹈和外文等不同主題課程，讓有相同興趣或才華分享的全齡夥伴，在共享空間開心交流互動；喜歡喝咖啡的東港鎮吳姓婦人，主動提開課計畫，不藏私地與咖啡同好分享沖出好咖啡的撇步，她說，在分享交流的一方園地裡， 大家有共同興趣、聊得很投緣，讓身心靈都充實。

屏東東港社會福利服務中心前年推出實驗性的「揪伴計畫」，讓民眾成為辦活動主角，陸續開辦不同主題課程，受到好評。圖／東港社福中心提供
屏東東港社會福利服務中心前年推出實驗性的「揪伴計畫」，讓民眾成為辦活動主角，陸續開辦不同主題課程，受到好評。圖／東港社福中心提供
屏東東港社會福利服務中心前年推出實驗性的「揪伴計畫」，讓民眾成為辦活動主角，陸續開辦不同主題課程，受到好評。圖／東港社福中心提供
屏東東港社會福利服務中心前年推出實驗性的「揪伴計畫」，讓民眾成為辦活動主角，陸續開辦不同主題課程，受到好評。圖／東港社福中心提供

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