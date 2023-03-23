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重光開發案另起爐灶 澎縣府擬招商朝綜合性開發活化

中央社／ 澎湖縣23日電

因違約債權調解等延宕3年多的馬公重光開發案，澎湖縣陳光復今天決定重起爐灶，將規劃招商並朝綜合性開發活化利用，媽祖觀光文化園區終於撥雲見日，帶動整體園區發展。

根據澎湖縣政府發布的新聞稿，陳光復表示，馬公「重光開發案」因樺澎開發股份有限公司重大違約，縣府在民國108年10月25日終止契約後，衍生樺澎的債權人禾群、春源公司等主張扣押地上物及地上權，計約2100萬元，3月10日在高等法院高雄分院與禾群、春源等達成調解成立，縣府分別支付新台幣300和400萬元後，塗銷地上物查封及預為抵押權，縣府取回相關地上物及地上權等權利。

縣府表示，馬公「重光開發案」，縣府沒收履約保證金、開發權利金、土地租金、促參獎勵金共計4869萬5943元，扣除2次仲裁費、鑑價、圍籬修復、訴訟及支付禾群、春源公司等相關費用，計結餘約3590萬元。

陳光復表示，馬公「重光開發案」延宕3年多，縣府在全案訴訟終結，完全取得基地所有權，後續將善用周邊文化、觀光遊憩及水資中心等資源，提供適地性產業用地與招商，帶動地方發展。

陳光復說，「重光開發案」佔地約5公頃，附近有光榮水資中心、公五公六都市計畫開發區，鄰近觀音亭，相當具發展性，未來將朝綜合性開發為考量，配合公共建設發展整體政策推動活化利用。

馬公 陳光復 澎湖縣

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