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高雄又傳群蜂飛舞！蜜蜂近距離狂竄 路人嚇傻不敢亂動

聯合報／ 記者王昭月陳弘逸／高雄即時報導
分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影
分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影

分蜂季來臨，高雄鬧區近期接連發生大量蜂群聚合事件；昨午楠梓區楠梓新路與朝新路口，突有蜂群從天而降，在路口與店家騎樓飛竄，嚇到路過民眾，也讓該處停紅燈的騎士不敢輕舉妄動，所幸，未傳出有人螫傷。對此，市府農業局說明，大量蜂群聚合，屬自然現象，萬一民眾碰上群蜂亂舞，千萬要保持靜默，別亂揮舞，以免遭攻擊。

昨天下午1時40分許，楠梓區楠梓新路與朝新路口，突有蜂群從天而降，在該路口飛竄，附近店家驚呼「唉呦！怎麼那麼多蜜蜂」，行經該處停等紅燈的騎士當下無法閃避，只能任憑蜂群超近距離，在旁飛竄。

雖紅燈時長不到一分鐘，但在蜂群不斷在身旁穿梭的過程中，彷彿時間靜止，騎士們也不敢輕舉妄動，等到號誌變燈才快速離去。

這樣成群飛舞的蜜蜂，在車來人往的地方飛竄長達10分多鐘，隨後在號誌上聚集之後飛離，所幸，未造成任何事故，也沒波及其他路人。類似現象，近期在高雄已不是第一次，2月22日前鎮區一心、凱旋路口也發生蜂群在人車潮之間飛竄的情況。

高市農業局植物防疫及生態保育科科長張韻萍說明，這次楠梓區及上次前鎮發 生的大量蜂群聚合事件，確實是「分蜂」的自然現象，但研判當地可能有業餘養蜂者管理不佳或因蜂巢不足，以致發生蜜蜂傾巢「溜出」。

張說，月前鎮區發生時，當地里長據知有查出誰在養蜂，而養蜂人也坦承，不小心讓蜜蜂跑出來。一般小量的養蜂，在住家屋頂或陽台就能飼養，否則在市區人潮聚集處發生大量蜂群聚合情形，通常只是零星個案。

她說，國內多年未有大風大雨，少了自然界的淘汰力量，某些昆蟲等物種，數量會增多，每年農曆2至4月是分蜂旺季，萬一民眾碰上群蜂亂舞時，千萬要保持靜默，別亂揮舞，以免遭蜂群攻擊，若是被蜜蜂蛰到，就趕快沖冷水，數小時後痛感就會緩解，一般蜜蜂引起的過敏，機會很小。

分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影
分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影
分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影
分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影
分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影
分蜂季來臨，高雄楠梓區楠梓新路與朝新路口，昨天發生大量蜂群聚合，嚇到路過民眾。記者陳弘逸／攝影

蜜蜂 生態保育

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