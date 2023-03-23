高雄市第10處「實物銀行」坐落旗山 助弱勢家庭度難關

為協助遭遇緊急事故或危難家庭度過難關，高雄市以公私協力方式推動實物銀行，在高雄市社福慈善總會及普賢慈善會合作下，旗山區昨設立全市第10處實體商店，提供弱勢家庭物資發送及關懷服務。

41歲侯先生養育3名未成年小孩，最大小孩年僅12歲，近日因生病無法工作，一家五口生活陷入困境，透過「實物銀行」獲得生活物資，同時也在社工協助下申辦社會福利補助。

社會局指出， 實物銀行受理及發送各界愛心資源，透過專業社工評估，能讓弱勢民眾獲得最佳照顧。旗山地區設置高雄市第10處實體商店「實物銀行旗山店」，昨日正式開幕啟用，高雄市社福慈善總會及普賢慈善會共同合作設立，在地的凝愛關懷弱勢協會提供空間，剛裝潢完成的旗山店美輪美奐，受理及發送愛心物資。