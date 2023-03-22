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菸害防制法修正法新制上路 高市8業者下架產品

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
菸害防制法修正法今天上路，高雄市衛生局今天稽查17家電子煙業者，有9家未營業、8家已將電子煙下架。記者王昭月／翻攝
菸害防制法修正法今天上路，高雄市衛生局今天稽查17家電子煙業者，有9家未營業、8家已將電子煙下架。記者王昭月／翻攝

菸害防制法修正法今天上路，全面禁止電子煙，納管加熱菸、大專院校亦全面禁菸等。高雄市衛生局今天稽查17家電子煙業者，有9家未營業、8家已將電子煙下架，另也去函各醫療院所，要求全力配合宣導。

衛生局說，高雄市共有44家業者販售電子煙，新制上路首日稽查17家，業者疑事先接獲風聲，有9家拉下鐵門或關門，8家事先下架產品，表示將「轉行」。

衛生局提醒，新制全面禁止電子煙，納管加熱菸、禁菸年齡從18歲調高至20歲、菸品容器警示圖文面積由35％增加至50％、禁止加味菸，不僅加重罰則，禁菸場所更擴及大專校院、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及未設有獨立空調及獨立隔間室內吸菸室的酒吧與夜店。

即日起依法禁止任何人製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告各式電子煙的類菸品或組合元件。販賣、展示類菸品或其組合元件，可處20萬元至100萬元罰鍰，製造或輸入業者最高可罰5000萬元，民眾於任何地點使用電子煙，經取締則可處2000元到1萬元罰鍰。

衛生局表示，已至各大專院校宣導校內全面禁菸，6家校園已移除吸菸區的熄菸器物，校門口及明顯處都換成全面禁菸的標示。衛生局也會持續到校園周邊販賣菸品場所查察，要求不得供應菸品給未滿20歲的民眾，避免業者因不清楚法規而受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸害防制法修正法今天上路，全面禁止電子煙，納管加熱菸、大專院校亦全面禁菸等，高雄市衛生局製作懶人包強力宣導。記者王昭月／翻攝
菸害防制法修正法今天上路，全面禁止電子煙，納管加熱菸、大專院校亦全面禁菸等，高雄市衛生局製作懶人包強力宣導。記者王昭月／翻攝

衛生局 禁菸 高雄市

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