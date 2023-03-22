屏東3例流感併發重症都未打流感疫苗 衛生局呼籲盡快打疫苗

屏東縣衛生局指出，截至疾管署監測資料顯示，本季流感從去年10月1日起到今年3月20日流感併發重症累計64例，屏東縣就有3例重症，這3例過去1年都未接種流感疫苗，出現呼吸困難、發燒等症狀就醫，檢驗確認皆感染A型流感病毒，研判為流感併發重症。

衛生局指出，屏東縣今年通報3例流感重症確診病例，分別16歲男性、42歲及87歲女性，16歲男性與42歲女性都已出院。87歲老婦病情穩定。

衛生局指出，根據衛生署監測資料顯示，流感季從去年10月1日起截至今年3月20日流感併發重症病例累計64例，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，77%具慢性病史；其中死亡13例，均具慢病史且未接種疫苗。

衛生局長張秀君說，目前仍為流感等呼吸道疾病好發時節，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，若有出現前述症狀請務必速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。

衛生局呼籲，民眾應落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。如有類流感症狀，應儘速就醫，配合醫師指示用藥，以降低病毒傳播及併發重症的機會。