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金門縣林務所辦捐發票換樹苗 民眾反應熱烈大排長龍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣林務所與五鄉鎮公所合作辦理贈苗活動，首場今天下午熱鬧展開，金城鎮長李誠智協助發送樹苗。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所與五鄉鎮公所合作辦理贈苗活動，首場今天下午熱鬧展開，金城鎮長李誠智協助發送樹苗。圖／金門縣林務所提供

金門縣林務所與五鄉鎮公所合作辦理贈苗活動，首場於今天下午熱鬧展開，民眾反應踴躍，大排長龍等著領樹苗。林務所表示，今年植樹月再次與五鄉鎮公所共同合作辦理捐發票換樹苗活動，邀請民眾以3張發票換1株樹苗，一起植樹愛護地球，捐發票送愛心，活動所得之發票全數捐贈給公益團體華山基金會，作為扶助金門弱勢長者使用。

此次植樹月贈苗活動共規劃2場次，分別於3月22日在金城鎮、金湖鎮、金寧鄉以及金沙鎮辦理，3月26日上午則是於烈嶼鄉習山湖共融公園辦理。贈苗活動將於每個鄉鎮將送出豆梨、九重葛、羅漢松及酒瓶蘭4種樹苗共1200株。

今天的贈苗活動在下午2點展開，熱情的民眾前往金城鎮公所旁東門公園、金湖鎮公所後方停車場、金寧鄉公所前方廣場以及金沙鎮公所一樓等地點排隊，以發票兌換樹苗。金城鎮長李誠智贈苗時表示，本次活動贈苗的樹苗豆梨，為金門原生種，適合在春天種植，種樹可以吸收二氧化碳，還能美化家園。

林務所為增加鄉親種植苗木後續存活率，也貼心製作4種樹苗之種植小卡提供給鄉親，介紹不同植栽種植日照、澆水方式及土壤選擇，讓民眾適地、適木種下樹苗，以讓苗木能順利成長。另外，環保局也提供自製廚餘堆肥，增加種植時土壤的有機質及肥力，讓苗木順利生長，並於現場提供土壤改良劑說明小卡，讓民眾了解堆肥的混拌比例及使用方式。

林務所表示，錯過首場捐發票換樹苗活動的民眾，記得還有第2場次贈苗活動。烈嶼鄉公所訂於3月26日上午11時起，假習山湖公園舉辦贈苗活動，3張發票可換1株樹苗，最多可兌換4株，4種品項共計1200株，發完為止，歡迎民眾一起捐贈發票做公益，植樹美化家園。

金門縣林務所與五鄉鎮公所合作辦理贈苗活動，首場於今天下午熱鬧展開，民眾反應踴躍。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所與五鄉鎮公所合作辦理贈苗活動，首場於今天下午熱鬧展開，民眾反應踴躍。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所舉辦的捐發票換樹苗活動，邀請民眾以3張發票換1株樹苗，華山基金會人員在現場點發票。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所舉辦的捐發票換樹苗活動，邀請民眾以3張發票換1株樹苗，華山基金會人員在現場點發票。圖／金門縣林務所提供

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