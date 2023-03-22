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高雄水情燈號3/30轉橙燈 用水大戶將限量供水

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄荖濃溪、高屏溪上游等河川都面臨枯水情況，水情將於3月30日轉橙燈。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄荖濃溪、高屏溪上游等河川都面臨枯水情況，水情將於3月30日轉橙燈。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

旱災中央災害應變中心今召開會議，宣布高雄3月30日起，水情燈號將從黃燈夜間減壓供水，轉為橙燈減量供水，依據高雄市水利局先前規畫，將針對工業及非工業用水大戶展開減量供水措施，預估日供水量約可再省下3萬噸。

水利局表示，進入減量供水階段後，停止供水範圍包括試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停工之用水；在減量供水部分，每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶，減供20%，工業用戶減供5到20%，但醫療或其他性質特殊者不在此限。

此外，游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需用水，減供20%。

高雄市水利局發言人黃柏棻表示，最新水情資訊顯示，高屏溪川流量為5.2cms，除非出現很大斷流，仍會依照先前盤點規畫實施減量供水。

水利局表示，減量供水措施尚不致影響一般市民日常用水，自來水公司將配合即時監看水壓檢測點，視供水情況機動設置加水站，提供載水點由大用水戶以水車載水，並呼籲民眾節約用水，隨手關緊水龍頭，共體時艱度過枯水期。

水利局說，高雄綠燈水情提醒階段，每日用水總量為145萬噸，進入黃燈減壓供水後，日用水總量降至141萬噸，預估橙燈可再節水每日3萬噸。

水利局 高雄市 高屏溪

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