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今年已缺水…台積電高雄廠運轉後 學者再示警缺電危機

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
未來台積電高雄廠運轉後增加用電126萬瓩、用水8萬噸。路透
未來台積電高雄廠運轉後增加用電126萬瓩、用水8萬噸。路透

半導體是高耗能產業，未來台積電高雄廠運轉後增加用電126萬瓩、用水8萬噸。學者預警說，高雄南電北送，大林廠兩部燃電機組及天然氣接收站必須銜接得上，否則產生缺電危機，另外今年水情嚴峻凸顯高雄水資源有限，產業發展不可「穿著衣服改衣服」。台電及自來水公司回應，已針對水電需求做好相關因應。

國民黨議員黃柏霖今日在議會舉辦「高雄缺水缺電，盤點台積電進駐高雄進度」公聽會。經發局指出，台積電第一期工程去年9月申報動工，第一棟建築預定12月完工，28奈米廠明年起運轉量產，完工期程不變，兩座廠的規畫方向也未變。

清華大學核工所教授葉宗洸指出，南部日發電量約1400萬瓩，需求僅1000萬瓩，高雄不缺電，但增加出來的量必須南電北送；未來台積電增加126萬瓩用電，大林電廠新設燃電機組去年底剛通過環評，2027年完工的期程不能延誤，天然氣接收站也要同步銜接，否則高雄用電會產生拉扯。

針對缺水問題，屏東大學副教授李銘義質疑，高雄若不缺水，為何要開鑿抗旱水井，為何要從屏東接管送水，不樂見抗旱水井變成常態性抽水。屏科大講師林信雄說，高雄與屏東搶水讓人聯想歷史上的械鬥事件，2021才剛發生缺水問題，結果今年又發生再度發生，很多農業灌溉水遭浪費，市府也應鼓勵企業學習日月光的中水回收概念，避免排擠民生用水。

師範大學教授譚大純指出，半導體是群聚產業，現在感覺重心全放在台積電，若欠缺系統性思考會排擠很多工業需求及人民生活，不可「穿著衣服改衣服」。經發局回應，半導體S廊帶計畫涵蓋上中下游產業，設備、材料及水電整體思考，非僅針對單一企業。

台電公司表示，針對台積電分兩期供電，第一期38萬瓩、第二期88萬瓩，擬好短中長程計畫，最終會在煉油廠蓋超高壓變電所，專門應付科學園區用電需求，2034年完成。水公司回應，台積電主要使用再生水，第一期需求3.3萬噸，第二期尚未接獲申請，水利署計畫在里嶺新設伏流水工程，日供10萬噸，2025年完工。

議員黃柏霖召開公聽會，學者預警說，高雄大林廠兩部燃電機組及天然氣接收站必須銜接得上，否則產生缺電危機。記者徐白櫻／攝影
議員黃柏霖召開公聽會，學者預警說，高雄大林廠兩部燃電機組及天然氣接收站必須銜接得上，否則產生缺電危機。記者徐白櫻／攝影

台積電 缺水 缺電

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