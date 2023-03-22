鳳梨彩繪帽田區淘氣「旺寶」Hi PingTung 出自青年創意

正值鳳梨採收期，行經屏東高樹鄉185縣道沿山公路旁，銀獅農場正對面，約1公頃鳳梨彩繪帽田區，約1公頃面積、6.5萬顆鳳梨，圖案設計巧思，是屏東縣青年農客松提案獲銀獎團隊設計「很高樹認識你」主題，有吉祥物鳳梨造型「旺寶」，搭配農村茄芷袋背景，讓人看了會心一笑。

屏東縣青年農客松提案競賽，將鳳梨田區當作畫布，設計鳳梨彩繪帽地景，金獎團隊作品屏東科技大學團隊《鳥來旺來福氣來》，以生態保育與友善農業為出發，彩繪帽田區現身瀕臨絕種「草鴞」，今年初完成實作，因鳳梨產期，此田區的鳳梨已採收。

接續登場的鳳梨彩繪帽田區圖案是銀獎團隊設計，來自高雄科技大學工業設計系碩士班一年級的謝雲翔、沈韵詠，以「很高樹認識你」為主題，還為高樹創造新吉祥物「旺寶」，「旺寶」佇立田區跟民眾熱情打招呼「Hi PingTung」，期間限定一個月。

謝雲翔、沈韵詠是碩士班同學，沈韵詠是高樹子弟，他說，平常住在台北，每到過年過節一定要回到高樹，彩繪帽田設計、製作，對屏東有更深認識， 5年前他曾路過這處鳳梨田，當時還跟媽媽說「不能在這裡雷殘」，沒想到五年後會跟這塊鳳梨田相處近一個月。

謝雲翔來自彰化，家中種稻米，接觸鳳梨產業打開不同視野，「沒想到早上10點就這麼熱！」謝雲翔說，為讓彩繪帽田區完整呈現，結合工業設計專業，將農田區拉線劃設相關經緯位置，才能精準實作。

兩人穿梭在鳳梨田區為鳳梨帶上彩繪帽，自嘲「在鳳梨田游泳」，兩人秀出手臂被鳳梨葉畫過傷痕，雖然辛苦，一度想放棄，「袖套帶一層是不夠的，褲子也被劃破」，謝雲翔說，田間施作發生很多有趣事情，手機掉在鳳梨田，最後用電腦開啟定位才找到，因為鳳梨田區沒信號，廣闊田區工作， 要用人聲呼喊才能溝通。

沈韵詠說，設計吉祥物旺寶，背景搭配茄芷袋，傳達農民熱情、活潑、踏實的精神。