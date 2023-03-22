金門首次辦電動巴士消防演練 模擬鴻海集團Model T起火

近來台灣客運業者接連發生數起電動巴士燒燬意外，金門縣公共車船管理處今天偕同金門縣消防局在金城公車停車場進行電動巴士火災緊急應變處置消防演練，並以鴻海集團的Model T電巴作為演習用實體車輛，希望強化公車駕駛對於電巴車體及附屬消防滅火裝置的認識操作，也能讓同仁掌握災害通報、避難逃生和初期滅火能力，提升整體災害應變能力減少可能災損。

車船管理處處長吳志偉表示，車船處目前主要有2輛Model T電巴投入縣內公車路線營運，為防範火災意外等風險保障乘客生命財產安全，車船處為此特聯繫鴻華先進科技公司及消防單位研商合作辦理此次電巴火災緊急應變處置消防演練。

吳志偉說，鑑於電動公車內裝構造有別於傳統柴油巴士，具有高壓電動力系統，火災發生時一旦危及動力電池組，易生更高的風險，必須另外建立一套安全務實的災害緊急應變處置機制。

今天演練的情境為Model T電巴起火燃燒，火勢延燒無法僅以車用滅火器消滅，遂啟動緊急應處作為，由駕駛引導乘客疏散離開車輛，並通報消防局同仁執行火災救災勤務，適時配戴絕緣防護裝備，善加運用救災工具，以實作演練方式，按部就班具體落實救災作業程序，降低事故加重風險。

此次演練邀請鴻華公司技術工程師擔任講師，到場向處內駕駛及消防局同仁講述Model T電巴緊急應變事項、包括車輛結構組件與安全配置、事故發生指引乘客疏散作為、消防緊急搶救作業流程及相關注意事項，並提供車輛重要關鍵零組件位置給消防單位，加深其對於電動巴士的認識和掌握，確保消防局執行火災撲滅與人員救援計畫的有效性與安全性。