民宅旁蓋儲能站再添一樁！高雄鳳山文華里民要求停工

民宅旁設儲能場爭議再添一樁！高雄鳳山鎮北里居民日前抗議三地集團旗下公司在牛稠埔設置170MW儲能場，風波尚未平息，鳳山文華里民隨後也在鳳山火車站後方、文昌一街綠園道旁，發現另處「儲能箱」設施，今上午集結抗議陳情，反對業者在人口稠密住宅區「偷襲」設不斷電儲能場，要求停工並撤離住宅區。

文華里里長張嘉玲說，業者在社區內設儲能場，怎會不告知地方，里長不知情、里民也不知情，居民現場高喊「堅決反對，儲能場退出社區！」要求市府比照牛稠埔儲能場案，發文經濟部提出撤案，經發局與都發局也應請市長向中央提出修改相關法規要求。

國民黨市議員鍾易仲、劉德林、鄭安秝及民進黨市議員林智鴻均到場關切，國民黨立委吳怡玎辦公室也邀經濟部能源局、標檢局及台電等相關單位派員到場會勘，但案場工地大門深鎖，地主及廠商均未出面。

依據法規規定，儲能場應距離建物至少3公尺以上，不過從肉眼目測，儲能設備就緊鄰民宅旁。林智鴻進入基地實地量測，確認基地與民宅實際距離只有2.6米，他認為已屬違規設施，相關單位應勒令業者拆除。

據了解，該用地申請及用地均合法，不過，包括能源局、標準局、台電等中央單位及高雄市經發局、都發局、消防局等代表，現場互踢皮球，無一能解釋誰是主管機關、是哪個單位核准該業者興建儲能設備。

鍾易仲對官員質疑，依儲能場設置辦法，只要符合乙種工業用地就可申請，但鳳山大部分地區已是住宅區，卻還保留這麼多工業用地，官員在辦公室蓋章核准前，有實地到場看看現況嗎？再保證多安全、多不會影響生活，人民會相信嗎？他要求經濟部能源局及標準局要做更嚴謹的檢討。

鍾易仲說，中央設置及審查流程辦法需要更為嚴謹，尤其各縣市都市計畫，都應針對乙種工業用地進行再檢討。

鳳山文華里王姓里民說，日前已發現綠園道靠近鳳山火車站最末段，有百坪空間架起圍籬，最近才發現該處竟是儲能設施，且進度已完成9成，社區居民很多人天天在綠園道散步健走，渾然不知儲能站近在呎尺，市府應協助把關，不能讓業者偷偷摸摸在人口稠密的社區建儲能站。