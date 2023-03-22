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屏縣勞青處公布青年五心政策 議員批缺乏實質資源挹注

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府勞青處長李雨蓁今天公布全新「青年五心」政策，打造青年培力全能環境。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處長李雨蓁今天公布全新「青年五心」政策，打造青年培力全能環境。記者劉星君／攝影

屏東人口流失問題嚴重，屏東縣政府勞動暨青年發展今公布青年五心政策，期待為屏東青年族群注入新活水，打造青年培力全能環境，但議員認為，似乎只是延續以往政策，缺乏「實質」資源挹注，建議應針對屏東產業特性，設置產業媒合平台，提高就業機會，提升薪資水平。

勞青處長李雨蓁是屏東縣最年輕的局處長，她說，整合既有青年政策再升級，以青年五大門派召喚有志青年共同加入，對應門派「問事派、勸生派、搞事派，鬼才派與闖蕩派」。

李雨蓁說，提供青年就創業一站式服務、地方創生見習二個月、三大領域創新提案競賽、四大類主題培才課程、五大產業青創空間，期待青年修煉所喜好的門派，透過學習累進實力，由縣府從旁協助輔導，讓青年不論在就創業或創新思考方向皆能學有所成。

李雨蓁說，今年度除了創業之外，融入就業與公共議題，希望更多青年站出來，針對公共議題提供更多的想法。

勞青處指出，五心級服務就緒完成，一心級「青年就創業輔導中心」，在勞青處辦公大樓一樓，提供青年全方位就業諮詢與創業輔導資源，暑假除延續公部門暑期工讀見習外，更加擴大邀請20個在地青年組織提供二個月見習機會，邀請青年參與公共事務。

勞青處指出，三大領域創新提案競賽包含「智慧農業、數位科技、旅遊創新」，提供總獎金100萬元補助、四大主題人才培訓課程搭配縣內五處青創空間，舉辦150場，900小時的培訓課程，厚植青年職涯技能。

民進黨屏東縣議員梁育慈認為，屏東人口流失問題嚴重，縣府青年政策是重中之重，針對就業、創業方面希望縣府能挹注更多「實質」資源，針對屏東科學園區等重點產業，設產業人才媒合平台、縣府青創補助計畫，鼓勵青年能在屏東勇敢築夢。

國民黨屏東縣議員陳揚說，屏東縣青年就業遇到問題，增加就業機會、提升薪資水準，但目前提出青年政策未對焦，缺少開創性、具體政策，政策太過聚焦創業，但創業風險性高，應與產官學合作，設立相關產業的媒合平台。

屏東縣府勞青處長李雨蓁今天公布全新「青年五心」政策，打造青年培力全能環境。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處長李雨蓁今天公布全新「青年五心」政策，打造青年培力全能環境。記者劉星君／攝影

青年 屏東縣政府 創業

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