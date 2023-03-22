大寮伍厝段居民赴市府抗爭 批假重劃之名變相土地徵收

高雄反74期伍厝段自辦重劃自救會及反71期公辦重劃自救會數十住戶，今早相偕到市府四維行政中心拉布條抗議，提3大訴求，指若未獲善意回應，將持續到市府抗爭。陪同陳抗的政大地政系教授徐世榮更批，許多重劃案根本變相的土地徵收，已違反憲法，政府應盡速停止這種徵收、重劃遊戲，回頭是岸。

自救會成員今早在政大地政系教授徐世榮、土地正義聯盟理事長李蔚慈等人陪同止前往四維行政中心外拉布條抗議，現場提出三點訴求，要求市府應在3月27日前廢止重劃書一部份，將不同意參加重劃的土地所有權人剔除計畫書範圍外；若未能在3月27日前廢止重劃書，將提出行政訴訟要求撤銷原處分；接續也將向中央政府抗議。

高市府副祕書長王啟川代表接下陳情書，他表示會發文自辦重劃會，趕快剔除掉不願加入重劃的住戶，不過相關作業需一點時間。

徐世榮說，市府地政局昨雖發布，已要重劃會4月20日前提出剔除方案，但大家等不到那一天，因為下周是自救會出行政訴訟最後期限，一旦逾時，就無法捍衛他們家園。

住大寮伍厝段的邱先生激憤地說，他們在當地住得好好，不解為何私辦重劃會成立後就要強拆他們的家園，「這有天理嗎」，憲法究竟是憲法是保障人民的居住權益，還是財團的金錢自由？財團可以循正當管道賺錢，幹嘛來拆我家房子？