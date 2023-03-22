快訊

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假來高雄 旗津春島沙灘音樂祭4月1日起連嗨4天

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗津沙灘吧洋溢異國風情。圖／高市觀光局提供
高雄旗津沙灘吧洋溢異國風情。圖／高市觀光局提供

韓國女子天團BLACKPINK演唱會風潮剛結束，4月月初還有五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會登場。清明節連假即將到來，為迎接眾多樂迷及出遊人潮，高市觀光局宣布，4月1日至4月4日在旗津推出春島沙灘音樂祭，百大DJ Naeleck現場演出，透過網路報名，民眾可免費在旗津沙灘享受海風吹拂和聆聽音樂，旗津渡輪營業至凌晨2點。

春島沙灘音樂祭共4天，地點位在旗津海岸公園旁的沙灘吧，半室外空間洋溢著南洋風情，營業時間原本是中午12點至晚上9點，此次配合音樂祭活動延長到午夜12點。

觀光局指出，「旗津沙灘吧」往南還有「海之星沙灘俱樂部」，這裡也可以休息用餐及欣賞海景。往南另有旗津藍眼淚、旗津彩虹教堂、星空隧道等景點。配合音樂祭活動，旗津渡輪營業時間為清晨5點至隔夜凌晨2點，遊客不用擔心深夜交通接駁問題。

觀光局也推薦遊客晚上留宿旗津，品嘗海產街美食和購買海產伴手禮，相關旅遊資訊可上觀光局官方網站「高雄旅遊網」( https://khh.travel )及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。

海之星沙灘俱樂部在旗津海邊，可欣賞海景。圖／高市觀光局提供
海之星沙灘俱樂部在旗津海邊，可欣賞海景。圖／高市觀光局提供

沙灘 觀光局 演唱會

延伸閱讀

5天連假限定！宜蘭傳藝園區12歲以下兒童免費入園

228連假塞在三義頭屋民怨沸騰 清明節匝道儀控試新制

不必跑老梅石槽！台南漁光島沙灘出現限定美景「綠草如茵」

海巡特勤隊桃園竹圍紅色沙灘操練 戰鬥操艇吸睛

相關新聞

9026脫班收26張罰單 謝國樑：接駁車送八堵搭直達火車

國道客運9026基隆到南港路線，福和客運1月底接手經營後，因駕駛人力不足到上下班尖峰時段仍脫班嚴重，引發基隆通勤族不滿。...

民宅旁蓋儲能站再添一樁！高雄鳳山文華里民要求停工

民宅旁設儲能場爭議再添一樁！高雄鳳山鎮北里居民日前抗議三地集團旗下公司在牛稠埔設置170MW儲能場，風波尚未平息，鳳山文...

大寮伍厝段居民赴市府抗爭 批假重劃之名變相土地徵收

高雄反74期伍厝段自辦重劃自救會及反71期公辦重劃自救會數十住戶，今早相偕到市府四維行政中心拉布條抗議，提3大訴求，指若...

連假來高雄 旗津春島沙灘音樂祭4月1日起連嗨4天

韓國女子天團BLACKPINK演唱會風潮剛結束，4月月初還有五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會登場。清明節連假即將到來，為...

睽違2年屏東「藝起派對」寫生嘉年華 邀您在春天相繪

睽違兩年，捕捉屏東美景、春天裡最歡樂的藝術派對回來了，應眾多畫友期待，屏東縣政府將在4月2日舉辦「繪屏東寫生嘉年華」，擴...

運量回升 高捷車站商機成話題

剛送走韓國女團BLACKPINK，緊接著藝人五月天、張惠妹、大港開唱輪番登場，高雄市長陳其邁昨說，4月1日對高雄是一大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦