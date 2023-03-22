連假來高雄 旗津春島沙灘音樂祭4月1日起連嗨4天

韓國女子天團BLACKPINK演唱會風潮剛結束，4月月初還有五月天、張惠妹、大港開唱等演唱會登場。清明節連假即將到來，為迎接眾多樂迷及出遊人潮，高市觀光局宣布，4月1日至4月4日在旗津推出春島沙灘音樂祭，百大DJ Naeleck現場演出，透過網路報名，民眾可免費在旗津沙灘享受海風吹拂和聆聽音樂，旗津渡輪營業至凌晨2點。

春島沙灘音樂祭共4天，地點位在旗津海岸公園旁的沙灘吧，半室外空間洋溢著南洋風情，營業時間原本是中午12點至晚上9點，此次配合音樂祭活動延長到午夜12點。

觀光局指出，「旗津沙灘吧」往南還有「海之星沙灘俱樂部」，這裡也可以休息用餐及欣賞海景。往南另有旗津藍眼淚、旗津彩虹教堂、星空隧道等景點。配合音樂祭活動，旗津渡輪營業時間為清晨5點至隔夜凌晨2點，遊客不用擔心深夜交通接駁問題。