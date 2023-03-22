專家指屏東水情穩定 南水局將公開水情數據

水利署南水局執行抗旱應變計畫，在高屏溪沿岸鑿50口新井，其中28口井在屏東縣境內，卻未知會縣府，縣長周春米震怒，水利署20日邀集學者解析屏東地下水情，與會專家學者認為屏東水情穩定，但屏東縣府要求數據公開透明化，每天監測的即時水位與管理水位須連結到縣府官網，南水局今接續施工，趕在4月底完成。

這場搶水大戰，南水局原本上周五也要與屏東市公所、屏東縣議員陳揚與當地里長溝通，但卻臨時放鴿子，事後未聯繫。南水局表示，會做內部檢討。陳揚認為，南水局應持續地方溝通，辦說明、協調會，好像自行與縣府溝通後就沒了，無視地方聲音，不具說服力，縣府也辜負地方期待。

屏東縣府水利處指出，水利署為解決逕自施工鑿井引發爭議，20日履行承諾召開解析屏東地下水會議，與會包含邀請中央地質調查所、水利規畫試驗所等專業單位，及具地下水專業的專家學者。

水利處指出，會中決議，屏東縣具豐富地下水資源，屏東平原年平均蘊藏量（補注量）約達12到20億噸，由陸地向高屏溪流動，目前水情相對穩定。

南水局依行政院核定「2023年穩定南部地區供水抗旱計畫」在高屏溪左岸屏東側選定鑿井位址，均位於地下水流向的下游，且為鑿深超過120公尺的深井，取水層與民用淺井位處不同含水層，因此，抗旱井抽水屬短期操作，對民井影響有限。

水利處指出，屏東平原屬地下水快速回補區域，只要水利署在里港、九如、海豐、清溪、前進等5口即時地下水觀測井，在取水期間地下水位到達管理警戒水位，停止抽水，以減少對屏東影響。

水利署表示，鑿井取水屬短期旱災應變的調度作為，待旱象解除即停止取水，並且會將水井就地封存，並且拆走輸水管及抽水泵。