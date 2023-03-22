睽違2年屏東「藝起派對」寫生嘉年華 邀您在春天相繪

睽違兩年，捕捉屏東美景、春天裡最歡樂的藝術派對回來了，應眾多畫友期待，屏東縣政府將在4月2日舉辦「繪屏東寫生嘉年華」，擴大寫生地點屏菸1936文化基地、勝利星村、屏東縣民公園、屏東復興公園、屏東縣立圖書館總館等屏東最夯的打卡景點，更增加獎項名額，讓更多畫友能走訪屏東各美麗角落，用畫筆記錄春天的繽紛。

縣府文化處表示，2021年的寫生比賽留下了許多記錄勝利星村的精彩畫作，今年藝起派對 - 繪屏東寫生嘉年華，在清明連假第二天4月2日上午9時在屏菸開啟序幕，除寫生比賽及攝影比賽，還有屏菸專屬市集品牌「金葉俱樂部」2023年首檔「療癒計畫‧花草嗅覺派對」市集，畫友們在寫生後，還能一併同遊結合市集、手作、氣味體驗、好禮抽獎、身心靈表演等多項活動的感官饗宴。

文化處說，屏東有許多文化景點適合藝術創作，為了鼓勵更多民眾在春天走出戶外，不止報到處屏菸1936文化基地，今年將寫生地點擴大至屏東市區各個景點，勝利星村、屏東縣民公園、屏東復興公園及最美森林圖書館-屏東總圖等，透過畫友們的畫筆與觀察力，挖掘市區蘊藏的各種生活美學。

本次寫生比賽分為分為寫生組、創意組及攝影組，寫生及創作組網路報名前100名的參賽者還能獲限定好禮，縣府也邀請了知名的水彩畫家及老師們組成評審小組，寫生組共分為社會組、高中組、國中組、國小高年級組及國小低年級組，各組取前3名、優選10名、佳作20名，攝影組共取人氣獎10名，入選者獎勵。

歡迎喜愛創作的大小朋友們，一同用藝術探索屏東，在美麗的春日裡相繪。比賽可網路報名或現場報名，活動簡章請洽：https://pse.is/4tvb73