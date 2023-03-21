獨／旗山殯儀館設置案捲土重來？ 高雄市議會今開協調會

高雄旗山地區未設市立殯儀館、火葬場，遺體須送仁武、鳥松火化處理，3年前市府計畫在旗山公立納骨塔改建多功能生命園區遭居民強烈反對，近日民政局又有動作，引發居民反彈。今天下午高市議會開協調會，居民要求另覓合適地點。民政局強調，近日只是徵詢地方意見，尚未有設置計畫。

從前市長陳菊時代開始，高雄市府計畫在旗山設殯儀館遭到居民強烈反對，2019年召開三次說明會後無疾而終。近年因疫情關係，地方人士反映「不捨長輩告別式在路旁搭棚舉辦」，民政局徵詢地方意見，再度挑起反對居民敏感神經，居民向藍綠議員陳情。

旗尾居民計畫成立自救會，今天下午前往市議會參與協調會，朱信強、黃柏霖、宋立彬、李雅芬及黃飛鳳等議員出席，民政局長閻青智、殯葬處長黃中中及旗山區長謝健成到場與居民溝通。

鄭姓等居民代表說，旗山納骨塔位處國10末端，假日交通壅塞，遊客若進旗山就看到殯儀館或火化設施觀感不佳，此外納骨塔距離旗山糖廠僅200公尺，且居民不反對規畫殯儀館，但希望在旗美區另覓僻靜地區，找一處不影響水源、不影響觀光發展及交通順暢的地點設置。

朱信強表示，居民認同旗山東九區需要設置一條龍式的殯葬設施，但當年規畫案的預定地位在旗山糖廠後方，又是觀光門戶，設置地點值得商榷，經協調會討論，希望邀請各區長及民代參與討論，另覓合適地點。

殯葬處長黃中中說，目前無預算也未重啟舊案，僅初步徵詢地方意見，會充分尊重地方民意。