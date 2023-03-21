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高雄春假不只樂迷擠爆 衛武營及壽山動物園邀兒童同樂

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左二）與局處首長宣布4月1日到5日推出兒童節系列活動，邀大小朋友嗨翻高雄。記者蔡容喬／攝影
高雄市長陳其邁（左二）與局處首長宣布4月1日到5日推出兒童節系列活動，邀大小朋友嗨翻高雄。記者蔡容喬／攝影

高雄4月1日到5日春假很熱鬧！除演唱會大爆發，市府還在衛武營壽山動物園推出「雙主場」兒童節系列活動，不只有樂迷專屬活動，也歡迎小朋友到來，全齡嗨翻高雄。

高雄市長陳其邁21日主持市政會議，會後與教育局、運發局及觀光局首長共同宣布一系列兒童節活動，包括紙風車劇團、YOYO家族活動闖關遊戲、滑步車體驗、高雄熊見面會、大型遊樂設施、街頭市集及街頭藝人表演等。

同時，陳其邁也宣布全國12歲以下小朋友4月1日到5日期間，到壽山動物園可享免費優惠，邀小朋友一起來高雄同樂。

陳其邁表示，春假期間除了演唱會，還有掃墓人潮，相關交通在高雄是很大挑戰，市府將在大港開唱的駁二區、五月天演唱的世運主場館等處，都設置前進指揮所，就近利用捷運與接駁公車，並針對輕軌原來路線及班次做調整，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

陳其邁建議，春假期間最好以大眾運輸為主軸，到活動現場開車能免則免，像衛武營有捷運橘線，壽山動物園也有輕軌與公車接駁，高雄還有山海各式活動，建議民眾放慢腳步，輕鬆到旗津、鼓山魚市場等景點逛一逛，慢遊高雄。

教育局長謝文斌進一步說明，在衛武營場，兒童節活動4月1日早上10點到下午1點，有YOYO家族演出，同時有野餐闖關嘉年華；2日下午3到5點是YOYO家族見面會；3日晚上7到9點為紙風車劇團展演；4日有PUSH BIKE滑步車體驗。

此外，1到5日現場天天都設置氣墊遊戲區，有多達16座遊具，還有美食市集、街頭藝人及高雄熊見面會，提供親子同樂。

觀光局長高閔琳表示，連假期間壽山動物園開放全台12歲以下小朋友免費入園，有行動圖書館說故事、寫生比賽，也邀插畫家帶著小朋友分組描繪動物特色與習性；還與獼猴協會合作舉辦獼猴突擊隊活動，有導覽及說故事工作坊，讓小朋友盡興而歸。

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