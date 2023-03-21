金門青年住宅採多點並行 目前首要確認各鄉鎮預定地
金門縣青年住宅政策，確定比照戰地政務時期金門地區國宅（售地自建）處理模式，縣府團隊持續盤點資源，期盼協助減輕青年朋友的負擔，讓他們能夠達成擁有自有住宅的夢想外，金門縣長陳福海縣長也說，除能滿足廣大青年朋友成家安居的需求，還能兼顧成家青年朋友就近照顧原生家庭的社會面及情感面問題，當然也符合鄉鎮長們對於青年住宅政策在各鄉鎮均衡發展的期待。
陳福海親率地政局長許鴻志、工務處長黃儒新、財政處代理處長呂清福及建設處長張瑞心等主官管，邀請烈嶼鄉長洪若珊、金寧鄉長楊忠俊、金城鎮長李誠智及金湖鎮長陳文顧，繼續現勘4鄉鎮轄區幾處縣有土地，續朝完整政策目標邁進。
此次實勘的5個地點，選址以交通方便，需求分流為主要考量。陳福海提醒承辦單位，基地的篩選一定要接地氣，最重要的就是要跟鄉鎮長密切溝通，確保施政方向與地方輿情一致，此次金湖鎮主動建議備選地點的方式就很好。
會勘過程中，陳福海也徵詢了鄉鎮長及與會人員對於青年住宅政策的看法。有人反映，直接依照一般青年定義，協助20歲初入社會的年輕人就能買地蓋房似乎稍微早了些，建議年齡層整體上調；有的建議儘量往郊區發展，避免市區過度擁擠或太貴；也有的認為條件限制過多，容易衍生各種取巧亂象。
陳福海在綜合意見後表示，基本資格應該從寬，但是政策照顧對象應該還是要有先後順序，當前的首要任務是先把五鄉鎮優先執行的計畫地點都確定下來；大家會希望自己有機會，就表示這政策有誘因，對這項政策有期待，他也允諾，青年住宅政策在他任內，一定會照期程往下推，儘可能照顧到有需要的人，至於資格細節再議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言