藝人、警察接力獻愛！腦麻兒「小比」再跑三鐵 母：讓遺憾清單少一點

高雄單親媽陳嘉齡獨力照顧極重度腦性麻痺兒子「小比」，近5年她帶孩子瘋狂參加路跑、三鐵，理由是「不希望孩子離開後才後悔當初為何不做」，堅信如果勇敢多一點，遺憾清單就少了。

陳嘉齡本月18日帶小比到台東參加普悠瑪三鐵，當天游泳項目是由新北市警員王俊智擔綱，他拖著橡皮艇，把自己當馬達載著小比游完1.5公里，下一棒是陳嘉齡騎特製單車載小比，小比體重約40公斤，比起其他選手輕量、高檔單車，小比媽鬥志滿檔，一路向前衝刺，經過上坡路段仍咬牙撐過去。

藝人亮哲協助小比路跑項目，賽後在臉書提到「過去三鐵都是一個人的挑戰，這次要推著小比跑，賽前真的沒把握不被關門」。亮哲也說，當他將小比移到推車上準備出發時，距關門時間剩不到80分鐘，壓力山大；他對小比說「一開始我會慢一點，等過了一半還有力我再來加速，你就享受陽光和好天氣吧！」沿路很多支持者為亮哲和小比打氣，成為持續向前動力。

完賽時，陳嘉齡、王俊智、亮哲一同上台接受特別獎表揚，亮哲說，那是一段充滿正能量的奇幻旅程，願意繼續當小比雙腳，帶著他一起看世界。

陳嘉齡說，每一趟三鐵賽事辛苦的人其實是小比，要被淋得全身濕、太陽曬、被風吹，之前參加南橫三鐵還曬傷。陳也說，許多質疑她為何要帶小比去跑步，是因為想紅，還是刷存在感，抑或是想騙錢？認為孩子抵抗力不好就該待在家裡，為何要帶去人多地方，她直言，一開始聽到這些話會放心上，且感到難過，現在不會了，「因為我沒有靠你們而活啊！」