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高雄4月演唱會多 高捷擬疏運計畫迎人潮

中央社／ 高雄21日電

韓國女團BLACKPINK到高雄開演唱會，吸引大批人潮，4月還有樂團五月天、歌手張惠妹將在高雄演出，高捷擬定疏運計畫，包括延長尖峰班距、派加班車等，提高疏運量能。

據高雄捷運公司統計，BLACKPINK為高捷帶來單日25萬6252人次高運量，接下來4月還有五月天、張惠妹及大港開唱在高雄舉辦多場演唱會，尤其4月1日3場演唱會將分別在世運主場館、巨蛋、駁二同日舉行，預估運量將再創高。

高捷公司今天對中央社記者表示，4月1日有3場演唱會，雖是有史以來第一次挑戰，但高捷公司對於成功完成疏運相當有信心。

高捷公司指出，在大港開唱部分，歌迷去程可以任選捷運與輕軌，回程建議由捷運O1西子灣站或O2鹽埕埔站返程，抒解輕軌候車人潮壓力。

至於五月天及張惠妹演唱會，高捷公司將從進場階段起，即啟動尖峰4分鐘班距時間，必要時加派加班車，紓解進場階段人潮。

散場階段，高捷公司除維持尖峰班距列車為4分鐘一班，加班車會視2場地月台人潮與站外排隊狀況，彈性調度，必要時可能採用區間車折返方式調度。

此外，搶攻演唱會經濟，高捷公司表示，4月起也將在各捷運站舉辦活動，吸引參加演唱會的民眾也一同參與，活動結束後再搭捷運參加演唱會。

高捷 演唱會 捷運

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