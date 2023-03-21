高雄這棟住宅大樓狂下「磁磚雨」 居民憂心禍從天降

高雄楠梓區旗楠路一處屋齡29年的住宅大樓，過去就曾因外牆瓷磚大面積脫落，不時會下起「磁磚雨」，近日同樣問題再度被爆料；但依據公寓大廈管理條例，該強應由管委會應負起修繕、管理及維護責任，經協調，已於日前開始著手修繕。內部人員私下透露，修繕經費高達上千萬，現階段只能做多少算多少，要立即改善，仍有難度。

記者實地走訪該住宅大樓，有住戶說，瓷磚剝落不僅會危及路人周邊行車安全，也會影響附近商家做生意，且外出需時時擔憂，會不會被磁磚砸到，在附近活動都要提心吊膽，相當不安心。

該大樓周邊人行道放有交通拒馬、紅色三角錐並拉起封鎖線示警，騎樓更貼上，「請勿在此停車磁磚嚴重脫落」、「當心墜落物」等標語，及外牆施工等公告。

內部管理員私下透露，該大樓屋齡近30年，10多年前就陸續傳出外牆剝落的情況，當初改善外牆初估要2000多萬元，過去曾透過民代陳情，獲市府允諾協助經費補助，但依據法規需獲住戶四分之三同意，表決後僅二分之一住戶表態，最終改善未果。

今年1月該大樓也因瓷磚剝落問題，登上媒體版面；當時市府工務局指出，工務管委會原訂新年後派工改善，因發電機有問題又順延，且依據公寓大廈管理條例規定，外牆如是共用部分，管委會應負起修繕、管理、維護責任；如為專有部分，區分所有權人應該負起修繕、管理、維護責任。

近期磁磚剝落情形嚴重，又遭人爆料；對此，管理人員無奈表示，過去2000多萬元，無法修繕，現在缺工缺料，修繕經費暴漲，外牆改善難度比以往更高，現階段只能做多少算多少，要立即改善，仍有難度。