高捷運量回升帶動車站經濟 專家：引活動支撐平日運量

疫情過後各類活動復甦，帶動高雄大眾運輸運量成長，高雄2至4月總共迎來21場演唱會，高雄捷運低迷已久的日運量顯著回升，預估3、4月演唱會熱季平均日運量達15萬人次之多。運量拉升帶動車站經濟起跑，學者建議除建立穩定運能，也要針對車站特性發展商機吸引客群停留，創造更大經濟效益。

南韓天團BLACK PINK上周末（18、19日）到高雄演出，吸引樂迷齊聚高雄，為捷運創下可觀運量，18日全天高達25萬6252人次，超越跨年夜的24萬9552人，合計兩日總運量突破50萬人次。

大型活動成為運量大補丸。臉書粉專「高雄好過日」就發文指出，今年平、假日捷運與輕軌運量均同步回升，加上四月399無限超值月票上路，可望繼續推升大眾運輸運量，讓疫情期間受重創的車站經濟找到曙光。建議未來在O4市議會站的雙聯開案、O10衛武營站的鳳山中城以及黃線聯通建設，土建規畫時就應重視捷運商場動線設計，提升捷運的商業機能與便利性。

高雄捷運公司公關處長王柏雁表示，3、4月進入演唱會及清明連假熱季，捷運運量雖還未回復疫情前水準，不過對於車站商場人流與經濟活動有一定拉抬效果，以去年7月開張的美麗島商場為例，已建立固定回流客群。

6月進入淡季，仍會持續與商場合作， 透過招商引入特色餐飲、咖啡品牌進駐，增加通勤、觀光等客群停留，發揮相乘效益。未來在捷運高雄車站R11站B2、B3商場，也將由美麗島商場業者承接，目前正積極招商，將打造千坪ACG動畫遊戲主題商場。

記者實地走訪位於美麗島捷運站的「墨凡 • 美麗島商場」，雖是平日中午，用餐休憩人潮明顯增加，餐飲區座位達八成滿。莫凡美麗島商場業者表示，營運半年多來，非假日也有附近居民及上班族到站內消費，周末定期舉辦假日市集，持續維持人潮熱度。顧客陳小姐在附近公司上班，她說商場雖然沒有百貨美食街規模，不過拉麵店、咖啡或烘焙都頗有特色，有時中午會來用餐，要約客戶碰面，對方搭捷運過來也很方便。

車站迎來人潮，如何吸引停留，創造更大經濟效益也引起重視。學者建議，可針對車站特性去發展商機，建立穩定的基本運能是第一步，對準目標客群提供服務，才能在等車、轉車之間創造消費力，甚至不是為了搭車，也願意進站消費。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥說，大型活動對高捷運量提升幫助大，大型活動不是天天有，通勤族才是使用捷運的穩定客群，站內店舖商業模式可因應車站及周邊環境特性做規畫，日本捷運站有10分鐘吃碗拉麵店舖、快速剪髮等，瞄準短暫停留客群。

「商品競爭力很重要！」鄭永祥說，車站內招商、營運能力決定成敗，捷運公司因為對商場經營較不擅長，會委託民間廠商經營，若能帶進強勢、受歡迎品牌進駐，不但能吸引消費，即便不搭車者也會專程去消費。

政府大力推廣大眾運輸，高雄推出399吃到飽月票方案，對捷運等運量提升是利多，鄭永祥認為，服務要夠便利才是根本，價格親民才會是誘因，捷運公司可把握政策支持機會，加大力道活絡車站人氣，衝刺車站經濟規模，建議可結合商業活動，舉辦動漫、走秀等活動，在疫情過後，透過各種創意手法帶動商機，車站經濟充滿無限潛能。

關注捷運車站經濟的高雄市議員郭建盟指出，要支撐捷運商場長期營運，就是要靠人潮，2019年交通局曾做過捷運乘客年齡層分析，60歲以上民眾只占9%，高齡長輩使用率偏低，除了飲食需求、潮文化外，也應串連捷運周邊區里，將社區營造活動引入捷運站，社區長輩也是捷運重要潛力客群，除了旅客外，也應爭取社區人潮留駐，鼓勵長輩多利用捷運，藉此支撐周一到周四非假日期間的商圈持續經營。

郭建盟認為，捷運有足夠站體空間提供年輕人夜間群聚、消費，是發展夜經濟需求的基礎，經發、文化、觀光等局處，應每月規畫一場旗艦型活動，搭配次團體表演，帶來捷運一定人潮，方可長期支撐未來各捷運商場營運需求。