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屏縣擬辦東南亞文化研習班 促進理解避免溝通障礙

中央社／ 屏東縣21日電

屏東縣約有1萬5000多名移工，其中以印尼籍與越南籍為多數，避免文化語言障礙產生誤解，屏東縣政府4月起規劃東南亞文化研習班，促進勞雇關係良好發展。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，避免文化與語言障礙產生誤解，影響勞資和諧，今年4月起每週六在縣府勞動暨青年發展處辦公大樓3樓教室，舉辦認識東南亞文化印尼語及越南語研習班，每班規劃10堂課程，預計招收40名學員。

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，屏東縣約有1萬5000多名移工，其中以印尼籍最多約7000多人，其次越南5000多人，再來是菲律賓及泰國。依據勞動部「111年移工管理及運用調查統計結果」資料顯示，事業類及家庭類雇主僱用移工時所遭遇困難原因皆以「語言不通」占居最高。

李雨蓁指出，為促進勞雇關係的良好發展，改善勞雇雙方因語言溝通不良產生的問題，規劃認識東南亞文化印尼語、越南語研習，安排來自印尼及越南的新住民擔任講師，課程從簡單的發音到生活、職場會話並搭配風俗民情、飲食介紹及歌謠教唱等，期能理解族群文化差異，相互尊重包容。

印尼 越南 屏東縣

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