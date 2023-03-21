勞動部次長李俊俋訪陳福海 盼攜手改善金門職場環境

勞動部政務次長李俊俋昨拜會金門縣長陳福海，雙方就如何提升金門縣轄各領域之職場安全環境交換意見，希望透過縣府與勞動部、職安署等單位的合作與努力，讓地區工程意外災害率持續下降，讓勞工享有良好的勞動條件與安全衛生的工作環境。

李俊俋昨率領職業安全衛生署長鄒子廉、職業災害勞工保護組組長林秋妙、南區職業安全衛生中心主任許峯源等一行抵金參加部立金門醫院「職業醫學科門診」揭牌儀式，於昨日下午由社會處長葉媚媚等人陪同下前往縣府拜會陳福海。

陳福海首先對勞動部關心金門地區職災意外及職場安全表達感謝之意，同時他也強調，他十分重視職安問題，每一位工作者都是一個職場上的螺絲釘，一旦有一個人發生意外，造成職場工作鬆脫事小，影響更大的可能是一個家庭的生計。

關於職災方面，陳福海也表示，在走動各單位時，能夠親身感受廠區的工作環境，便能發現存在的問題，如陶瓷廠的粉塵問題、金門日報社的油墨等，都可能造成工作者的職業傷害，他也請廠區務必改善環境，讓勞工可以安心工作。

鄒子廉則表示，持續強化職業安全衛生預防與勞動條件檢查等作為，是現今面對的重要課題。希望透過縣府與職安署的合作與努力，讓地區工程意外災害率持續下降，讓勞工享有良好的勞動條件與安全衛生的工作環境。