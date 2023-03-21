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阿妹、五月天4月1日高雄齊開唱 陳其邁：會做好疏運

中央社／ 高雄21日電

高雄演唱會經濟爆發，4月1日將有歌后張惠妹、樂團五月天大港開唱等演出。高雄市長陳其邁今天指出，4月1日疏運是很大考驗，當天預估7.5名萬歌迷到場，市府會做好疏散規劃。

韓國知名女團BLACKPINK高雄演唱會落幕，緊接著張惠妹、五月天、大港開唱等都將在4月1日於高雄演出。網路熱議在4月1日當天3場大型演唱會同時開唱，加上清明節連假效應，高雄恐將人滿為患，相關疏運議題引議。

陳其邁今天上午至電視劇「鹽水大飯店」片場探班，並接受媒體聯訪。他說，4月1日對於高雄疏運可說是有史以來最大的考驗，當天將有五月天、阿妹，還有大港開唱，估計約有7.5萬名歌迷到場。市政府會做好規劃，疏運要快速、順暢。

陳其邁表示，除在演唱會周邊的交通規劃，市府也會妥善規劃飯店、觀光景點等之間交通配套措施。歡迎全台樂迷齊聚高雄，市府也推出的「加食延暢」及商圈夜市優惠券，大家可盡情享受，「這將是最瘋狂、最熱情、最好玩的春假假期。」。

為延續演唱會經濟，高市府推出「加食延暢」方案，高市府號召餐飲、百貨、觀光景點等業者一起招待歌迷，歌迷只要持演唱會票根即可在演唱會當日或是前、後一天到指定店家享用免費飲品或餐點一份等優惠，店家也加碼多種套餐、行銷方案。

演唱會 陳其邁 大港開唱 張惠妹 五月天

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