國際城市劍道交流 歡迎到高雄古蹟武德殿一睹日本劍道文化

2020年起因疫情影響連續停辦3年的國際城市劍道文化交流大會，3月25、26日將於高雄武德殿、中山大學隆重登場。總計吸引日、美、韓等9國超過350位劍道愛好者齊聚高雄、以劍會友，觀眾可到現場一睹象徵日本武士道精神的劍道文化。

高雄市文化局長王文翠表示，武德殿不同於一般人對古蹟的想像，不僅發揮武道場練劍道的功能，更成為國際型城市文化交流的平台。今年隨著疫情解封復辦，大會集結9個國家城市，共140多位外國選手、180多位台灣選手，齊聚高雄切磋劍道文化。

她感謝劍道高手陳信寰與台灣劍道聯盟會、日本台灣交流協會高雄事務所合作，使劍道文化從亞洲城市交流，漸成長為國際盛事，增進台灣國際能見度。

鼓山區「武德殿」西元1924年完工，屬日治時期高雄州廳級的武道館，1999年經指定為古蹟。文化局為保存維護古蹟場域精神，2004修復完工後，持續與高雄市劍道文化促進會合作推廣劍道文化，由日本兵法二天一流劍術的始祖宮本武藏第十一代宗家陳信寰駐館傳授武道，是全台第一座以原始功能再利用的古蹟。

文化局表示，武德殿所在的位置是日治時期高雄第一個現代化新市街「哈瑪星」，不只文化資產密集，又鄰近捷運、輕軌交通便利，文化局不定期舉辦活動串連武德殿、愛國婦人會館，至哈瑪星貿易商大樓、舊三和銀行及新濱町一丁目連棟紅磚街屋等文化資產景點，讓遊客充分感受高雄歷史脈絡中的東洋風情。

哈瑪星貿易商大樓3至6月展出「印刷主題微型展」，為歡迎國際劍友及參與活動的民眾，25至27日凡出示賽事相關照片至貿易商大樓，享免費體驗DIY拓印明信片一次。歷史建築「新濱町一丁目連棟紅磚街屋」調整櫃位後也於3月14日重新開幕，即日起至6月15日止，凡於新濱町一丁目紅磚街屋消費文創商品，不限金額憑發票可至貿易商大樓免費體驗DIY拓印明信片一次，明信片可至3樓櫃台免費領取。