高雄公托中心森林公園上班月薪50K 徵主任1個月找嘸人

在樹木扶疏的公園裡上班，令不少人嚮往，而斥資逾1400萬打造的高雄右昌公托中心去年8月揭幕，就建立在森林公園湖畔旁，遠看像極了童話小屋；近期，卻傳出該中心主任公開徵才，這份工作有著令人欣羨的環境加上月薪50K，徵才1個月仍找嘸人，跌破外界眼鏡。

據調查，高雄市目前設有公托49間，私托65間，其中加入準公共的私托中心有44間，去年8月，高雄市長陳其邁在右昌公托中心揭幕時，公開宣布為鼓勵準公托嬰中心專業人才留任，每月加薪4600元。

此外，陳其邁再加碼推出「久任獎勵金」制，在準公托嬰中心工作年資滿1年以上的公托人員，可依年資申請最高3萬元的「久任獎勵金」，單去年社會局核定補助的久任獎金，就高達逾400萬元。

公辦民營的楠梓右昌公共托嬰中心設有1名主任、10位教保人員、14名工作人員，目前收托40名嬰兒。營運7個月，上月有家長在人力銀行網站發現，徵求右昌公托中心主任資訊，引發討論。

據悉，將近一個月以來，透過人力銀行來應徵的人數，一雙手數得出來，目前仍任職中心主任的黃琰絢不諱言，她將轉任協會他職，尋求接棒人選，她強調「找到合適的人選才會交棒！」

36歲托嬰中心主任黃琰絢指出，她雖非幼兒相關科系畢業，曾帶職進修，對於將轉換跑道，內心難免有不捨，「在美好的環境中工作，心情很愉悅。」從右昌公托籌備進駐至今，階段任務已達成，將轉任學會他職輔佐執行長。

黃說，為了挑選優質人才，兒少學會將祭出相對優渥高薪禮聘，只可惜，目前求才情況不如預期。社會局兒少科科長何秋菊說，該中心由兒少學會協辦，中心主任離職或進用都須報備社會局知悉。

社會局指出，為留住專業教保及托育人力，高雄市府優於其他縣市，去年核定補助38家184人高額的久任獎金。在公托中心部分，因公托薪資已高於一般私托，僅年資加給編制，提供服務滿一年者，年資每年增加500元，最多加7年3500元。

雖公托人員的敘薪標準提升，但看在全國教保產業工會理事楊秀彥眼中，根本不具吸引力。楊秀彥說，公托人員起薪雖比一般私托起薪高，但為什麼久任獎金才500元？楊納悶地說，她無法理解這個數字從何計算，她指出，廉價的調升相較一般私立企業調薪薪距，絲毫不具意義。

至於，環境清幽的右昌公托中心主任公開徵才一個月還找不到人，楊點出癥結點在於，高雄市近來同時新增13間托嬰中心，加上新辦幼兒園陸續開幕，職場人才需求瞬間激增。

此外，楊秀彥指出，近來家長多為雙薪家庭，父母無法照顧幼童，而祖父母也不願承擔主要照顧者角色，在送托率提高情況下，教保、托育專業人才需求，相對大幅增加。

「自設門檻，也是因素之一。」楊秀彥認為，公托中心盼能進用幼保科系人才且具相關經驗年限，如此徵才條件提高，合適人選更不易產生。

不過，楊秀彥憂心指出，有部分教保或托育人才轉行至長照系統，或乾脆自立門戶創業托嬰中心，也有部分人員乾脆當起全職保母，收入更加豐碩，即便市府推出久任獎金作為誘因，也難保人才出走。

「這個業界長期留不住人才來累積資歷。」托育政策催生聯盟召集人劉毓秀指出，右昌公托中心主任不好找的原因，可從整體托育環境討論，過往對教保托育從業人員的勞動待遇不佳，使得長期專業人力外流，即使學界培養出不少專業人才，畢業後卻寧願從事他職，這是一項值得深思的困境。

「照顧孩子的工作是勞力密集、耐心密集、愛心密集。」劉毓秀進一步說明，過往教保員薪資偏低、工時長、專業能力不被看重、前景發展不佳，而教保托育人員走入婚姻後，多半選擇轉行或離開職場，造成每年幼教界畢業人才多，職場卻留不住人的窘境。

「幼保工作，不只面對孩子，還得面對家長。」劉毓秀說明在少子化時代，家長因過度呵護，不時提出不合理照顧要求，常令教保員或托育人員得想方設法彈性變通來符合期待。

劉毓秀認為，政府應改善托育政策，讓教保托育人員能夠重拾信心投入職場，獲得應有的待遇和尊重，才能降低流動率，累積資歷久的專業人才。