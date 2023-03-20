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高雄右昌公托中心超搶手 家長擠破頭58人排候補

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導
高雄右昌公托中心今年僅收托40名2歲以下嬰幼兒。圖／右昌公托提供
高雄右昌公托中心今年僅收托40名2歲以下嬰幼兒。圖／右昌公托提供

高雄右昌公托中心環境如畫，照顧比達1：4，優於一般公托1：5，讓楠梓區家長擠破頭，3月以來，尚有58名嬰幼兒家長排隊候補，家長嘆「好康看得到吃不到」。

高雄市公托中心平均每1名托育人員照顧4名嬰兒，1：4育兒環境優於法令規範的1：5，高雄市社會局指出，公托費用9000元扣除5500元中央補助，家長只要負擔3500元，比起私托收費上限1萬9000元或保母1萬5400元費用經濟許多。

公托受家長青睞，全國教保產業工會理事楊秀彥觀察，私托仍具競爭力，部分家長考量送托距離，寧多花錢選擇私托。托育政策催生聯盟召集人劉毓秀建議，公托應改善太過僵硬的規則，跟進私托的彈性化，配合家長接送孩子需求等，別讓家長因無法配合公托接送規定，只能咬牙把孩子送入私托。

劉毓秀說，幼保工作不只面對孩子，還得面對家長，部分家長會提出不合理照顧要求，造成教保員或托育人員壓力，政府應滾動檢討托育政策，讓教保托育人員能重拾信心投入職場，獲得應有的待遇和尊重，才能降低流動率。

位在高雄市楠梓區的右昌公托中心，自去年甫成立收托。記者古和純／攝影
位在高雄市楠梓區的右昌公托中心，自去年甫成立收托。記者古和純／攝影
現今社會雙薪家庭多，若祖父母不願擔任主要照顧者一職，會選擇向外尋找托嬰照顧。記者古和純／攝影
現今社會雙薪家庭多，若祖父母不願擔任主要照顧者一職，會選擇向外尋找托嬰照顧。記者古和純／攝影
高雄市楠梓區右昌公共托嬰中心建築經費耗資1400萬元。記者古和純／攝影
高雄市楠梓區右昌公共托嬰中心建築經費耗資1400萬元。記者古和純／攝影
高雄市楠梓區的右昌公托中心最多可收托48名嬰幼兒。記者古和純／攝影
高雄市楠梓區的右昌公托中心最多可收托48名嬰幼兒。記者古和純／攝影
右昌公托中心設有意見箱，尊重家長的各方意見。記者古和純／攝影
右昌公托中心設有意見箱，尊重家長的各方意見。記者古和純／攝影

托育 高雄市 育兒 嬰兒 私托

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