高雄右昌公托中心超搶手 家長擠破頭58人排候補

高雄右昌公托中心環境如畫，照顧比達1：4，優於一般公托1：5，讓楠梓區家長擠破頭，3月以來，尚有58名嬰幼兒家長排隊候補，家長嘆「好康看得到吃不到」。

高雄市公托中心平均每1名托育人員照顧4名嬰兒，1：4育兒環境優於法令規範的1：5，高雄市社會局指出，公托費用9000元扣除5500元中央補助，家長只要負擔3500元，比起私托收費上限1萬9000元或保母1萬5400元費用經濟許多。

公托受家長青睞，全國教保產業工會理事楊秀彥觀察，私托仍具競爭力，部分家長考量送托距離，寧多花錢選擇私托。托育政策催生聯盟召集人劉毓秀建議，公托應改善太過僵硬的規則，跟進私托的彈性化，配合家長接送孩子需求等，別讓家長因無法配合公托接送規定，只能咬牙把孩子送入私托。