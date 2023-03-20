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金門職業傷病診治網絡醫院揭牌 首重勞工職業傷害預防

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式今天舉行，勞動部次長李俊俋、國民黨立委陳玉珍和金門醫院院長王世典等人共同主持揭牌。記者蔡家蓁／攝影
金門地區職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式今天舉行，勞動部次長李俊俋、國民黨立委陳玉珍和金門醫院院長王世典等人共同主持揭牌。記者蔡家蓁／攝影

金門醫院於去年12月29日完成勞動部職業傷病診治網絡醫院申請與登錄，並於1月6日起新增「職業醫學科門診」，今日舉辦正式的揭牌儀式，包括勞動部政務次長李俊俋、勞動部職業安全衛生署長鄒子廉等人都親自跨海來主持，李俊俋也強調，期盼可善加利用在地醫療資源，促進金門地區勞工就業安全及維護勞工的身心健康。

職業傷病診治網絡醫院揭牌典禮今天舉行，包括立委陳玉珍、李俊俋、鄒子廉、南區職業安全衛生中心主任許峯源、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、金門縣衛生局長蔡建鑫等人都到場主持揭牌。

李俊俋表示，從職業災害病的預防，過去的家醫科到外科，希望未來能從預防治療做起，離島希望能提供金門勞工朋友更完善的體系。讓勞工有更安心、安全的職場安全，重點不是治療而是預防。

身兼金酒公司董事長的縣府秘書長謝世傑表示，目前金酒的員工是金門各公司行號中員工數最多的，他強調「預防最重要」，最好還是要少用。

金門醫院院長王世典表示，感謝勞動部的經費補助，得以開設職業傷病門診，及北榮職業醫學及臨床毒物部的跨院醫療支援，目前該院職業醫學門診由北榮楊振昌部主任和職業傷病診治整合服務中心吳明玲主持醫師親自輪流蒞院服務，若有相關醫療需求民眾，可善加利用在地醫療資源，期望促進金門地區勞工就業安全及維護勞工的身心健康。

院方表示，金門縣過去是全國少數未設立職業傷病診治網絡醫院的地區，為提升金門職災勞工醫療服務品質，在勞動部職安署積極協助下，金醫與台北榮民總醫院簽訂職業傷病診治網絡醫院合作協議書，由北榮職業醫學及臨床毒物部的職業醫學科醫師前來本院支援，自112年1月起，每月開設1至2診次職業傷病門診，可提供勞工職業傷病診治、職場相關工作環境危害評估與健康諮詢、職災保險給付與鑑定諮詢、醫療復健及相關資源轉介等優質醫療服務。

金門地區職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式今天舉行，與會貴賓會後參觀醫院設施。記者蔡家蓁／攝影
金門地區職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式今天舉行，與會貴賓會後參觀醫院設施。記者蔡家蓁／攝影
金門地區職業傷病診治網絡醫院今日舉行揭牌儀式，勞動部次長李俊俋、國民黨立委陳玉珍和金門醫院院長王世典等人共同主持揭牌。記者蔡家蓁／攝影
金門地區職業傷病診治網絡醫院今日舉行揭牌儀式，勞動部次長李俊俋、國民黨立委陳玉珍和金門醫院院長王世典等人共同主持揭牌。記者蔡家蓁／攝影
金門地區職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式今天舉行，與會貴賓會後參觀住宿型長照的周邊規劃。記者蔡家蓁／攝影
金門地區職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式今天舉行，與會貴賓會後參觀住宿型長照的周邊規劃。記者蔡家蓁／攝影

金門 勞動部 李俊俋 職災

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