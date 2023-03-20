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口鼻笛國寶大師許坤仲告別式 屏東縣府頒贈褒揚狀

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣排灣族人間國寶口、鼻笛大師許坤仲，本月11日辭世，享壽89歲，今舉行告別式，圖為上個月許坤仲出席原民館開幕。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣排灣族人間國寶口、鼻笛大師許坤仲，本月11日辭世，享壽89歲，今舉行告別式，圖為上個月許坤仲出席原民館開幕。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣排灣族人間國寶口、鼻笛大師許坤仲，本月11日辭世，享壽89歲。今20日告別式由屏東縣政府秘書長邱黃肇崇代表縣長周春米出席頒予褒揚狀，以表揚許坤仲一生奉獻排灣族口鼻笛製作、演奏的保存、推廣與傳承。

屏縣府文化處指出，許坤仲藝師集口、鼻笛吹奏家、製笛工藝家於一身，2010年經屏縣府認定為傳統表演藝術「排灣族口、鼻笛」， 2018年認定為文化資產保存技術保存者「排灣族口笛與鼻笛工藝技術」，2011年獲文化部認定為「排灣族口、鼻笛」人間國寶。

縣府表示，許坤仲藝師一生貢獻於口、鼻笛傳承，曾在屏東縣原鄉國小指導小朋友，數10年來巡迴各部落間教學推廣。2012年起配合文化部進行師徒制的排灣族口鼻笛傳習計畫至今，為後世留下珍貴無形文化資產，為排灣族口、鼻笛藝術傳承存續，屏縣府特頒發褒揚狀，感念他一生為傳承排灣族文化的奉獻。

屏東縣排灣族人間國寶口、鼻笛大師許坤仲，本月11日辭世，享壽89歲，今舉行告別式。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣排灣族人間國寶口、鼻笛大師許坤仲，本月11日辭世，享壽89歲，今舉行告別式。圖／屏東縣府文化處提供

排灣族 屏東縣政府 文化資產

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