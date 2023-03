茂管處3月主打南島婚禮饗宴 國際旅客憑護照贈好禮

交通部觀光局積極加速國際旅遊市場復甦,茂林國家風景區管理處指出,針對國際旅客加碼推出限量好禮,凡在本處新威、茂林、禮納里3座遊客中心,認明「Welcome to Taiwan Show your Passport Get One Souvenir」標誌,出示護照由服務台人員登記後,即可獲得限量商品馬克杯組乙組,限量500份,送完為止。

上周末,高雄觀光圈快閃前往馬來西亞MATTA進行旅展宣傳,面對國境正式開放,茂管處長柯建興表示,已準備好重新迎接睽違已久的國際觀光客,茂管處推出禮品送客的宣傳策略,盼能增添外國遊客遊訪茂林國家風景區的意願,同時為今年度新推出的商品馬克杯組,達到展宣效果。