茂管處3月主打南島婚禮饗宴 國際旅客憑護照贈好禮
交通部觀光局積極加速國際旅遊市場復甦，茂林國家風景區管理處指出，針對國際旅客加碼推出限量好禮，凡在本處新威、茂林、禮納里3座遊客中心，認明「Welcome to Taiwan Show your Passport Get One Souvenir」標誌，出示護照由服務台人員登記後，即可獲得限量商品馬克杯組乙組，限量500份，送完為止。
上周末，高雄觀光圈快閃前往馬來西亞MATTA進行旅展宣傳，面對國境正式開放，茂管處長柯建興表示，已準備好重新迎接睽違已久的國際觀光客，茂管處推出禮品送客的宣傳策略，盼能增添外國遊客遊訪茂林國家風景區的意願，同時為今年度新推出的商品馬克杯組，達到展宣效果。
此外，本月每周末舉辦婚禮系列「2023南島族群婚禮─情牽大武山系列活動」有別出心裁的新人之夜及主婚禮活動，同時於本處禮納里遊客中心舉辦「南島婚禮市集」，現場販售許多在地手工藝小物、美食、DIY活動及與婚禮相關的互動小遊戲，供民眾體驗屏北三鄉最具原味又浪漫的週末部落假期。
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