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口腔健康不應有城鄉差距 牙醫師深入屏東原鄕巡迴醫療

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
屏東牙醫師陳登偉發揮愛心到原住民偏鄉為小朋友們看牙，希望能拋磚引玉整合資源送愛到偏鄉。圖／屏東縣牙醫師公會提供
屏東牙醫師陳登偉發揮愛心到原住民偏鄉為小朋友們看牙，希望能拋磚引玉整合資源送愛到偏鄉。圖／屏東縣牙醫師公會提供

「口腔健康不應該有城鄉差距！」屏東縣牙醫師公會每個月都會派出牙醫師前往原住民偏鄉為小朋友進行牙醫巡迴醫療，儘管為了偏遠巡迴醫療必須清晨天剛亮就啟程，經常來回花費3小時車程往返屏東市區與獅子鄉，牙醫師們依舊甘之如飴，每次都同時連結來自扶輪社及銀行等社會企業的愛心，捐贈診療設備讓偏鄉醫療服務更完善。

牙醫師陳登偉表示，偏鄉與原鄉地區的孩子們因為看牙齒不方便，常常延誤最佳口腔照顧黃金期，雖然有牙醫師公會巡迴醫療，但仍需要更多的醫師及大眾來協助偏鄉服務。他說屏東縣原住民獅子鄉的孩子們想要看牙齒，起碼得跑到30公里外的枋寮鄉，醫療資源分布不平均，只集中在少數鄉鎮；讓偏遠地區的民眾有醫療需求時，不易受到關注，而小朋友們的口腔治療沒有像大人那麼複雜，如果能有一位醫師長期蹲點，用心地去照顧學童的口腔健康，他們的未來也會越來越好，幫助學習成長路上健康相隨。他也希望藉由這樣的拋磚引玉，吸引更多志同道合的熱血醫師與社會大眾，整合資源送愛到偏鄉。

牙醫 偏鄉

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