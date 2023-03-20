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高雄茂林吸引國際旅客 出示護照即贈限量馬克杯組

中央社／ 高雄20日電
交通部觀光局茂林國家風景區管理處推出國際旅客限量贈禮活動，凡外國旅客到新威、茂林、禮納里3座遊客中心，出示護照，即可獲限量商品馬克杯組，送完為止。（交通部觀光局茂林國家風景區管理處提供） 中央社
交通部觀光局茂林國家風景區管理處推出國際旅客限量贈禮活動，凡外國旅客到新威、茂林、禮納里3座遊客中心，出示護照，即可獲限量商品馬克杯組，送完為止。（交通部觀光局茂林國家風景區管理處提供） 中央社

為加速外國旅客來台旅遊市場復甦，茂林國家風景區管理處針對國際旅客推出限量贈禮活動，凡國際觀光客到新威、茂林、禮納里3座遊客中心，出示護照即可獲限量商品馬克杯組1組，送完為止。

交通部觀光局茂林國家風景區管理處長柯建興表示，面對國境疫後開放，重新迎接國際觀光客，茂管處推出禮品送客的宣傳策略，吸引外國遊客到訪茂林國家風景區，也為今年新推出的商品馬克杯組達到展宣效果。

柯建興也提醒民眾，雖進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時期，希望大家出外旅遊仍須保持不鬆懈，持續做好相關防疫措施。

茂管處今天發布新聞稿表示，茂林國家風景區管理處針對國際旅客，加碼推出限量贈禮活動，即日起凡外國旅客到茂管處新威、茂林、禮納里3座遊客中心，出示護照由服務台人員登記後，即可獲得價值新台幣290元的限量商品馬克杯組1組，限量500份，送完為止。

此外，「2023南島族群婚禮－情牽大武山系列活動」3月每週舉辦婚禮系列活動，24日、25日舉行新人之夜及主婚禮活動，同時於茂管處禮納里遊客中心舉辦「南島婚禮市集」，現場販售許多在地手工藝小物、美食、DIY活動及與婚禮相關的互動小遊戲，供民眾體驗參與，感受部落風情。

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