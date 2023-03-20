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清明掃墓高峰 屏縣府派員除草祭鐵腕禁焚燒

中央社／ 屏東縣20日電

清明連假將進入掃墓高峰期，為避免民眾在公墓放火燒草，屏東縣政府今天表示，協調鄉鎮市公所在清明節前完成除草並嚴加巡查，一旦公墓內焚燒行為一律依放火罪追究刑責。

屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢員因支援公墓火警意外殉職，蕭姓安檢員2月間遭未停穩的水箱車輾壓，導致臟器受損及血胸經送醫不治。頻傳的雜草火警更讓消防員疲於奔命，屏東縣政府2月27日就宣布，公墓內再發生火警即依放火罪送辦。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，清明連假將進入掃墓高峰期，為避免放火焚燒造成環境污染與影響安全，協調鄉鎮市公所在清明節前完成除草作業、加強巡查，民政處也會不定期派員稽查，呼籲民眾掃墓祭祖減少使用火源。

民政處指出，近日進行預防宣導，由鄉鎮市協助加強巡查公墓，提醒民眾不要隨意放火除草或焚燒紙錢，同時協調清潔隊清運公墓內樹枝樹葉等易燃垃圾，並設置水袋或大型垃圾桶。

另外，在各公墓入口處，設立公告與製作布條加強宣導，呼籲民眾雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，並要記得滅灰燼及記得收垃圾。

民政處強調，縣府已針對重點地區加設監視設備，一旦查獲放火者，將追究刑責，期以鐵腕手段杜絕放火惡習。

屏東縣政府 清明節

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