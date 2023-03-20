春天藝術節環境舞蹈 新銳舞團在眷村園區鳳儀書院演出
2023高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目，由高雄四組優秀舞團，量身打造融合於文化景觀的四檔短篇舞蹈創作， 4月1、2日和8、9日分別在「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」及「鳳儀書院」兩大歷史建築園區免費演出。民眾只要於演出時間購買園區入園票券，就可以入場欣賞結合場域特色的創新舞蹈演出。
春藝「環境舞蹈」系列節目是為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由舞蹈團隊為不同的場域打造出結合文化地標的舞蹈作品，持續為城市的文化場域注入表演元素。高雄市文化局長王文翠表示，環境舞蹈創作演出讓舞蹈觀賞不被限制在劇場內，也讓藝術表演與生活場域產生有機對話。
4月1、2日下午4點半，由索拉舞蹈空間舞團《消逝的日常》於「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」登場，身為眷村子弟的編舞家，對於眷村有著深深的情感記憶，透過舊物件開啟新視覺領悟，且讓大家乘坐時光機一覽眷村歷史風華。4月8、9日下午5點半，由希舞集聚舞蹈劇場同樣在臺灣眷村文化園區呈現全新創作《晨土上的塵光》，以跨域合作聲樂與大提琴，增添藝術的豐富性，也豐富整支舞蹈作品觀賞視角的多樣性。編舞者透過曾住在眷村的奶奶娓娓道來眷村人、事、物經歷，期待透過與環境空間對話，傳達出對土地的感懷與追憶。
4月8、9日下午4點半在市定古蹟「鳳儀書院」，由01舞蹈製作與南台灣藝術舞蹈團為觀眾獻上相同地點、形式內容卻大異其趣的環境舞蹈演出。01舞蹈製作以《三種氣質》的舞作名稱對應了鳳儀書院的三進式建築形式，也在作品中提出關於歷史建築在過去、現在、未來三種時間所扮演角色的提問，並帶著對文化無止盡探索的自我察覺，期待與觀眾一起用舞蹈探索書院的時間與空間。
首度入選的南台灣藝術舞蹈團，編舞家邀請觀眾走進鳳儀書院，探查書院挑樑燕尾的建築特色，也用舞蹈作品帶觀眾跨越時間的長流，見證鳳儀書院經歷朝代更迭的風霜，帶觀眾開啟兩百年的時光小旅行。節目資訊可上高雄春天藝術節官方網站https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。
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