快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春天藝術節環境舞蹈 新銳舞團在眷村園區鳳儀書院演出

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
春藝環境舞蹈-南臺灣藝術舞蹈團《鳳儀新探》劇照。圖／高雄市文化局提供
春藝環境舞蹈-南臺灣藝術舞蹈團《鳳儀新探》劇照。圖／高雄市文化局提供

2023高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目，由高雄四組優秀舞團，量身打造融合於文化景觀的四檔短篇舞蹈創作， 4月1、2日和8、9日分別在「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」及「鳳儀書院」兩大歷史建築園區免費演出。民眾只要於演出時間購買園區入園票券，就可以入場欣賞結合場域特色的創新舞蹈演出。

春藝「環境舞蹈」系列節目是為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由舞蹈團隊為不同的場域打造出結合文化地標的舞蹈作品，持續為城市的文化場域注入表演元素。高雄市文化局長王文翠表示，環境舞蹈創作演出讓舞蹈觀賞不被限制在劇場內，也讓藝術表演與生活場域產生有機對話。

4月1、2日下午4點半，由索拉舞蹈空間舞團《消逝的日常》於「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」登場，身為眷村子弟的編舞家，對於眷村有著深深的情感記憶，透過舊物件開啟新視覺領悟，且讓大家乘坐時光機一覽眷村歷史風華。4月8、9日下午5點半，由希舞集聚舞蹈劇場同樣在臺灣眷村文化園區呈現全新創作《晨土上的塵光》，以跨域合作聲樂與大提琴，增添藝術的豐富性，也豐富整支舞蹈作品觀賞視角的多樣性。編舞者透過曾住在眷村的奶奶娓娓道來眷村人、事、物經歷，期待透過與環境空間對話，傳達出對土地的感懷與追憶。

4月8、9日下午4點半在市定古蹟「鳳儀書院」，由01舞蹈製作與南台灣藝術舞蹈團為觀眾獻上相同地點、形式內容卻大異其趣的環境舞蹈演出。01舞蹈製作以《三種氣質》的舞作名稱對應了鳳儀書院的三進式建築形式，也在作品中提出關於歷史建築在過去、現在、未來三種時間所扮演角色的提問，並帶著對文化無止盡探索的自我察覺，期待與觀眾一起用舞蹈探索書院的時間與空間。

首度入選的南台灣藝術舞蹈團，編舞家邀請觀眾走進鳳儀書院，探查書院挑樑燕尾的建築特色，也用舞蹈作品帶觀眾跨越時間的長流，見證鳳儀書院經歷朝代更迭的風霜，帶觀眾開啟兩百年的時光小旅行。節目資訊可上高雄春天藝術節官方網站https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。

春藝環境舞蹈-索拉舞蹈空間舞團《消逝的日常》劇照。圖／高雄市文化局提供
春藝環境舞蹈-索拉舞蹈空間舞團《消逝的日常》劇照。圖／高雄市文化局提供
春藝環境舞蹈-希舞集聚舞蹈劇場《塵土上的塵光》劇照。圖／高雄市文化局提供
春藝環境舞蹈-希舞集聚舞蹈劇場《塵土上的塵光》劇照。圖／高雄市文化局提供
春藝環境舞蹈-01舞蹈製作《三種氣質》劇照。圖／高雄市文化局提供
春藝環境舞蹈-01舞蹈製作《三種氣質》劇照。圖／高雄市文化局提供

眷村 歷史建築

延伸閱讀

影／漁光島藝術節搶先看！怎麼拍都美 周五登場

搶攻疫後日客來台旅遊 觀光局赴大阪插旗

現象級編舞名家波赫士夏瑪茲本週登北藝 梵克雅寶助攻

宜蘭「藝起FUN蘭陽」 從原住民舞到歐洲舞蹈盡收眼底

相關新聞

金門職業傷病診治網絡醫院揭牌 首重勞工職業傷害預防

金門醫院於去年12月29日完成勞動部職業傷病診治網絡醫院申請與登錄，並於1月6日起新增「職業醫學科門診」，今日舉辦正式的...

口鼻笛國寶大師許坤仲告別式 屏東縣府頒贈褒揚狀

屏東縣排灣族人間國寶口、鼻笛大師許坤仲，本月11日辭世，享壽89歲。今20日告別式由屏東縣政府秘書長邱黃肇崇代表縣長周春...

高雄茂林吸引國際旅客 出示護照即贈限量馬克杯組

為加速外國旅客來台旅遊市場復甦，茂林國家風景區管理處針對國際旅客推出限量贈禮活動，凡國際觀光客到新威、茂林、禮納里3座遊...

口腔健康不應有城鄉差距 牙醫師深入屏東原鄕巡迴醫療

「口腔健康不應該有城鄉差距！」屏東縣牙醫師公會每個月都會派出牙醫師前往原住民偏鄉為小朋友進行牙醫巡迴醫療，儘管為了偏遠巡...

清明掃墓高峰 屏縣府派員除草祭鐵腕禁焚燒

清明連假將進入掃墓高峰期，為避免民眾在公墓放火燒草，屏東縣政府今天表示，協調鄉鎮市公所在清明節前完成除草並嚴加巡查，一旦...

春天藝術節環境舞蹈 新銳舞團在眷村園區鳳儀書院演出

2023高雄春天藝術節環境舞蹈系列節目，由高雄四組優秀舞團，量身打造融合於文化景觀的四檔短篇舞蹈創作， 4月1、2日和8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦