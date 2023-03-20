受惠BLACKPINK演唱會經濟爆發 港都夜市湧入萬人消費

韓國天團BLACKPINK上周末18、19日在高雄開唱，黑色粉紅旋風席捲高雄，連帶商圈夜市生意也搶搶滾。高雄市經發局推出「加食延暢」方案對接演唱會經濟，聯合商圈夜市及在地店家推優惠，17日起於12處捷運站同步設攤兌換「商圈夜市優惠券」，一出捷運站就能到商圈夜市消費，成功吸引上萬歌迷湧入各大商圈夜市，讓攤商笑得合不攏嘴。

六合觀光夜市管委會主委莊其章說，前兩天晚間10點多開始，人潮不斷從捷運站湧進，持續到凌晨1點30分左右才逐漸減少，用餐座位座無虛席，很多都是外縣市歌迷使用夜市優惠券；為迎接演唱會人潮，六合夜市攤商備料比平常假日多一倍，上周末業績更是翻倍成長，攤商到凌晨3點才收攤，很感謝市府推出演唱會票根兌換商圈夜市優惠券活動，帶動整個夜市商機，對於之後五月天、張惠妹及大港開唱等演出陸續登場，表達期待之意。

瑞豐夜市招商處主任何榮彬主任表示，瑞豐夜市整體人潮在演唱會帶動下，增加2至3成，周末兩天晚上11點過後，有明顯散場人潮再湧入，攤商很感謝商圈夜市優惠券提升收益，振興夜市經濟。

新堀江商圈理事長楊翔茗說，韓國女團魅力無法擋，商圈周邊許多旅宿飯店鄰近捷運站，交通方便，18、19日店家就陸續收到商圈夜市優惠券，帶動商圈買氣，店家均看好接下來4月連假、五月天、阿妹及大港開唱等十多場大型演唱會，可望為商圈帶來另一波人氣與買氣。

一對情侶遠從香港來高雄聽演唱會，他們表示，演唱會相關配套措施完善，結束後就拿著優惠券到六合夜市消費吃美食；來自桃園的黃小姐認為，優惠券發放機制十分貼心，讓演唱會後的歌迷回到市區就能兌換消費。

除了商圈夜市，上個月提前上線的「高雄夜Chill處」方案，結合在地特色店家憑票根換優惠餐飲，效益也持續發威。合作店家洛克音樂藝文展演空間表示，相較於上周來客數成長約2成，帶動整體營業額成長；紅瀰咖啡餐酒館也表示，18日消費者來店兌換數約3成。不論是夜市美食、還是夜經濟特色餐廳，均成功對接演唱會經濟，發揮乘數效應。

經發局長廖泰翔表示，包含BLACKPINK、張惠妹、五月天及大港開唱等演唱會將接力登場，預計吸引超過40萬歌迷湧入高雄，本次「加食延暢」活動的合作商圈夜市總計有45處、特色夜經濟業者也超過百家，希望透過整個專案鼓勵民眾在地消費，幫助店家攤商業績。

經發局指出，歌迷朋友在高雄聽指定演唱會，可憑票根在捷運凱旋、三多、中央公園、美麗島、高雄車站、凹子底、巨蛋、左營/高鐵、鹽埕埔、西子灣、信義國小、鳳山站等12站兌換商圈夜市優惠券，時間自上午10點到晚上10點，相關活動資訊、推薦路線及合作店家名單可至加食延暢官網查詢，優惠券須於5月31日前在合作店家消費使用完畢。

加食延暢官網：https://khafterparty.com

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