青年參訓就業旗艦計畫 成為亞馬遜前百大電商專案經理

大學時期就讀外語系的高雄青年陳弈君，畢業後曾任市場行銷人員，因照顧家庭暫離職場，重返職場求職時，選擇在美國股票上市的飛輪電商公司應聘營運助理，並在勞動部「青年就業旗艦計畫」協助下，採先僱後訓工作崗位訓練模式，結訓後工作表現優異，成功獲公司留用及調薪，晉升為電商專案經理。

陳弈君大學念西洋語文學系，具備外語聽說讀寫能力，對口、筆譯很有熱忱，也嚮往外商公司的工作氛圍。畢業後不想從事外語教學工作，而是投入外商公司任市場行銷人員，負責公司商品文案撰寫、上架等工作，累積外商公司行政經驗。後因結婚懷孕生子成為全職媽媽，暫時離開職場。

育兒期間陳弈君持續提升外語能力，希望能為日後重返職場做準備。再次投遞履歷時，選擇挑戰在台灣使用亞馬遜平台經營的飛輪電商公司，應聘營運助理職務。雖然具備外語能力，但公司工作內容除須英語溝通外，從訂單處理、進出貨、客戶關係經營及訂單資訊分析等，與所學專業仍有相當大的落差，尤其「訂單審核流程」讓已離開職場2年的她備感壓力。

飛輪電商公司申請勞動部高屏澎東分署「青年就業旗艦計畫」，採先僱後訓工作崗位訓練模式，自到任後由職場導師一對一指導，並對重返職場缺乏自信且生性敏感的弈君，給予適時鼓勵與耐心陪伴，讓她順利度過工作低潮期，對於工作任務逐漸上手並漸入佳境。

結訓後的陳弈君已晉升為2寶媽，但工作鬥志不減反增，經過近9個月「青年就業旗艦計畫」的工作訓練，已從學習「管理事務」到「管理人事」。公司肯定她的學習態度與工作能力，結訓後予以留用並晉升為專案經理，薪資也調升逾2成5。公司負責人表示，電商產業競爭激烈，尤其需要敏捷反應力與高度抗壓性，隨著公司規模成長，希望日後持續藉由勞動部「青年就業旗艦計畫」為公司培育優秀的青年，儲備優質人才。