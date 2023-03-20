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灣生視台為故鄉！94歲雄中校友河野昭 獲頒高雄榮譽市民

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
駐日代表謝長廷大使（左二）代表高雄市政府，頒發榮譽市民證書給高齡94歲的河野昭先生（右二）。圖／雄中提供
駐日代表謝長廷大使（左二）代表高雄市政府，頒發榮譽市民證書給高齡94歲的河野昭先生（右二）。圖／雄中提供

日本高雄中學高雄女中校友會19日在東京新宿，舉行雄中創校百周年紀念式典及高中全球校友大會，120名來自台灣、日本和美洲各地雄中、雄女校友參加。會中出現最感人的一幕，駐日代表謝長廷代表高雄市政府頒發榮譽市民證書給高齡94歲的日籍雄中校友河野昭，他視台灣、高雄為故鄉，並促進台日間的民間互動與交流。

高雄市長陳其邁指示頒贈榮譽市民給雄中日籍老校友河野昭，表彰他為台灣和日本民間外交的努力，由於在會前保密周到，河野事先並不知情，當場高興到熱淚盈眶。高雄市教育局長謝文斌曾任雄中校長，稱河野先生長期推動台日教育交流，並在日本長期宣傳台灣歷史文化，也出版書籍還原日治時代高雄面貌，讓日本人民深入認識高雄，對台日之間的友誼貢獻良多。

河野昭是高雄中學第22期的校友，出生於高雄，父親是高雄港車站的站長，就讀雄中時正值二戰期間，二戰後被遣返日本九州，在宮崎大宮高校完成高中學業。

雄中校友會前會長段志憲醫師說了一段往事，有回他告知河野先生：你也可以算是半個台灣人。河野回答：我就是台灣人，我在台灣出生、在台灣長大，高雄是我的故鄉。這位灣生以自己是台灣人為榮，獲頒高雄市榮譽市民實至名歸。

河野昭表示，回到日本一開始雖然生活很辛苦，慢慢適應，在生活及工作得以漸漸上軌道，但他很懷念台灣同學，經常書信往來。25年後參加鹽埕國小、高雄中學校友會，往來台灣與高雄間，藉由定期的活動與參訪，拉近台灣校友和日本校友間的距離，也促進台日間的民間互動與交流。

河野昭基於對母校雄中的感恩與認同，努力將他曾就讀的兩所高中母校連結在一起，台灣雄中與日本九州宮崎縣大宮高校正式締結姊妹校，更進一步拉近兩校關係，強化彼此師生間的互訪與交流。今年雄中在宮崎大宮高校的努力下，也將首度與東京大學合作，五月中旬學生將前往東京大學參訪，課程由東京大學設計並以STEM的架構作為主軸。

雄中 灣生

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