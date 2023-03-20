神農獎農民徐英忠拜名師學命理 27年來不斷教學做公益

屏東長治72歲農民徐英忠培育品質極佳蓮霧，曾獲神農獎等許多獎項、總統召見表揚，又懂行銷供不應求。因緣際會拜名師鑽研堪輿命理，27年來熱衷公益四處義務算命，每周在台南美學館教銀髮族命理養生，昨天台南歸仁獅子會辦捐血活動，他連21年為捐血人免費算命，還帶來60斤自種「無毒飛彈蓮霧」送給捐血人，樂此不疲。

許多農民認為蓮霧種在濱海鹽分地帶才最好吃，也多習慣化學肥料與農藥。徐英忠認為只要做好田間管理，不必靠海也能種出好蓮霧，更不必用化肥農藥，自有一套「草生栽培法」，不用殺草劑。

徐英忠用有機肥混合過期奶粉與醬油、啤酒、蔬果殘渣、海藻精、米糠及豆類自製肥料，又把殘留蛋白液的蛋殼鋪在土壤，讓蓮霧「吃多樣天然營養、像照顧孩子一樣來養」，甚至靠堪輿知識推測氣候變化、預先調整肥水量，這讓他的蓮霧曾賣出一粒千元的高價。

徐英忠在長治鄉一甲二分大果園種植二百多棵蓮霧，有大粒果、泰國飛彈、巴掌、黑糖芭比、白蓮霧等品種，產季從元旦到端午節前後。他說，氣候變化越來越劇烈，種蓮霧技術門檻也越來越高，近年常落花落果，採收時部份裂果或賣相不好，他就動腦筋製成「蓮霧醬瓜、醬菜」，學生還拿他的蓮霧作出冰淇淋，開創蓮霧新吃法。

精通命理堪輿，還有廚師執照，徐英忠開素食餐館20多年，經濟無虞不靠命理賺錢，牢記已故師父知名堪輿命理家梁貴博交代、熱中到各地授課推廣命理姓名學與養生，學生遍布台灣各地買甚至海外，買他蓮霧的人要他算命，他也來者不拒。

徐英忠說，種蓮霧有很多學問：天氣太熱果皮紅不易著色，薄薄的外皮若被蟲叮咬、毛蟲爬過，長大後就會出現裂痕、蛀洞，價值一落千丈。調整產期適時催花也很重要，讓產期更長。

徐英忠從小就對命理有興趣，民國80年巧遇名師梁貴博，認為他有天份及條件，就用心傳授，但是等他學成後，卻告訴他命中注定這輩子不愁吃穿、不能以算命為生，頂多只能傳授命理姓名學，他也牢記師父教誨，告訴大家，「來長治買水果也可以算命」。 72歲農民徐英忠拜名師鑽研堪輿命理，20多年來為捐血人免費算命做公益。記者周宗禎／攝影