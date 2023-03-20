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高雄壽山大樹全身都是洞 鑑識入山採證揪出疑犯
南壽山相思亭附近的一棵小葉欖仁，昨天被山友發現樹幹布滿密集孔洞，遭質疑是有人深夜試槍造成，警方獲報後不敢大意，今早鼓山分局組成專案小組入山偵辦，粗步勘驗孔洞無金屬反應，推測孔洞應是動物啃咬造成，排除人為因素。
壽山為高雄熱門健走步道，近日有山友入山，在相思亭附近休息時，撇見一棵小葉欖仁樹全身都是孔洞，孔洞從樹根底部一路蔓延至樹冠，且呈現密集分布。
山友發現孔洞鑿入樹幹、扯下樹皮的方向一致，懷疑若是松鼠、獼猴等動物造成，應不會如此規律，擔心是有人趁機在山上測試魚槍等殺傷性武器，才造成孔洞密集分布。
昨天警方獲報後不敢大意，今天鼓山分局組成專案小組入山調查，今早找到這棵受傷的小葉欖仁，經鑑識人員以儀器檢測，未在孔洞中發現金屬反應。從孔洞外觀研判，懷疑應是松鼠等動物造成，排除人為因素，結束一場虛驚。
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