科技公司去年捐特斯拉當警車 今辦公益旅遊邀員工一起行善

高雄市精湛光學科技公司，每年提撥營收推動公益，去年曾採購特斯拉電動車捐高雄市警局當警車，這次員工旅遊除走訪台東各景點，也到「孩子的書屋」捐物資、邀請「阿尼色弗之家」兒童用餐、贈獎學金，董事長吳俊男表示「這是社會責任」，很多物資是員工認捐，大家都很有愛心。

精湛光學科技公司員工一行，昨天下午先到台東「孩子的書屋」，由書屋執行長陳彥諦接待，介紹書屋工作、如何成為孩子避風港、幫助孩子，吳俊男也依書屋需求，代表企業員工致贈物資。

傍晚用餐時間，吳俊男邀請阿尼色弗之家孩子們到飯店共進晚餐，贈送文具用品，及每個孩子獎學金紅包，也為本月壽星慶生，當他聽見孩子許願「謝謝大家、祝福每個人都平安」，內心感動不已。

吳俊男表示，一直認為公益是企業責任一部分，因此除每年提撥金額捐助公益，員工旅遊也結合公益活動，事先調查有哪些需要幫助團體、需要什麼東西？清單列出來後不止公司捐，許多員工也主動認捐。

吳俊男說，因為老家在雲林，他在雲林也成立基金會、創建一座圖書館，深刻認知非營利機構經營的辛苦，這次員工旅遊前，想起10年前曾邀阿尼色弗之家近百名孩子用餐，因此排定台東旅遊行程。欣慰的是，當年的孩子現在都踏入社會，院童數也比10年前少，或許這代表弱勢家庭已逐漸減少。