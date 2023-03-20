收集敲鳳梨聲音 建立AI辨識品質

金鑽鳳梨採收後，農業師傅敲打鳳梨辨識鼓聲、肉聲，把關品質，是第一線關鍵人物。為節省人力與提升準確辨識度，屏東縣高樹鄉銀獅農場與清華大學、麗臺科技合作，利用AI模型建置設計鳳梨聲音辨識系統，銀獅農場負責人洪銘聰說，今年產季已收集3萬筆聲音資料，盼未來應用產線，鳳梨產業科技化。

銀獅農場鳳梨種植面積69公頃，4成內銷，6成外銷日本，洪銘聰說，金鑽鳳梨熟度較高水分較多的果肉會呈現肉聲，反之是鼓聲，鼓聲耐儲存可維持兩周甚至更長，肉聲因水分多，存放時間約7到10天，外銷果品要求鼓聲，運輸過程才不易壞。

鳳梨分流產線，農業師傅拿著熱熔膠棒逐一敲打每顆鳳梨，除了辨識肉聲、鼓聲，還要檢查目色、外觀有無流湯、裂果。

洪銘聰說，農業師傅的經驗值判斷相當重要，但現今農業師傅難找，包裝場擔心找不到敲打鳳梨聲音辨識鼓、肉聲的師傅，透過聲音辨識系統，聲紋大數據分析，顯示肉聲或鼓聲，辨識率達9成，改善農業缺工。

洪銘聰提到，他的鳳梨外銷日本，建立品牌，日本除要求鼓聲，重視果品清潔，產線若有鳳梨品質聲音辨識系統，可將人力挪移到外觀檢查與果品清潔，讓人力妥善運用。

屏東縣金鑽鳳梨是全台第一大產區，種植面積約3632公噸，年產量12萬噸以上。