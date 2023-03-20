兒童節禮物 玄關變身街舞廊道

兒童節快到了，小朋友每年對學校準備的兒童節禮物充滿期待！高雄市新上國小今年為學生在玄關設置「街舞鏡牆廊道」，還會擺上公共鋼琴，讓小朋友盡情展演；河堤國小策畫「河堤童玩節」，要到社區的玩屋創意空間闖關；鹽埕區忠孝國小向弱勢團體採購學用品，教學童關懷弱勢；明義國小送可愛趴睡枕，讓學童睡得更香甜。

新上國小校長王彥嵓說，學校傳統玄關是布告欄，規格制式一字排開，人來人往，就少了感動。教育團隊希望帶給孩子們對「公共空間」新詮釋，改造孩子們行走流動場域，展開玄關空間改造。

新上國小在兒童節前改造玄關一片斑駁舊牆面，裝置滿版牆面的鏡子，還有電視影音撥放系統和插座。小朋友說，很像文化中心跳舞的地方，對著鏡子練舞很有感！

河堤國小兒童節長達一周，家長會與敬典文教基金會舉辦「河堤童玩節、復古時光機」創意闖關，校長杜昌霖表示，老師帶著小朋友走入社區玩屋創意空間，包場5天讓小朋友玩得開心。

鹽埕區忠孝國小校長陳宜亨說，兒童節禮物是伊甸造型中性筆和洗手花瓣，家長會透過向弱勢團體採購學用品，也教小朋友關懷弱勢的心意。

明義國小校長焦熙昌表示，校方準備兒童節禮物是趴睡枕，3種樣式讓小朋友自己選。小朋友說，超卡哇伊，抱這個睡午覺特別香甜。