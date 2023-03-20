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韓女團吸10萬粉 高捷運量勝跨年

聯合報／ 記者石秀華蔡容喬／高雄報導
南韓天團BLACKPINK18、19日在高雄開唱，散場大量人潮湧入捷運世運站，擠得水洩不通。圖／高雄捷運提供
南韓天團BLACKPINK18、19日在高雄開唱，散場大量人潮湧入捷運世運站，擠得水洩不通。圖／高雄捷運提供

南韓女團BLACKPINK連兩晚在高雄世運主場館開唱，吸10萬粉絲朝聖，首日散場人潮花兩小時疏運，高捷前天全日總運量達25萬多人次，比跨年24萬多人次還高。演唱會周邊亂象頻傳，1票難求，傳出黃牛漫天喊價、騙票，有狂粉在網路買高兩倍價格的門票，面交拿不到票，怒告詐欺；有人假扮工作人員稱可帶人進場，一口氣狠削13萬元。

場館外有攤販賣山寨版周邊商品遭警方驅趕；首場開唱23歲女粉絲因人潮瞬間湧入，癲癇發作，救護車直驅場內將人送醫。

因門票秒殺，黃牛兜售，粉絲遭詐騙。林姓夫妻就讀高一的女兒是狂粉，買不到票，找上網路賣家，原本最高票1張8800元，賣家喊價1張1萬9千元，林男先匯3萬元，前晚帶妻子和女兒，和賣家約在場館外面交。另33歲的俞男和妹妹買不到門票，匯款兩張1萬9600元，給聲稱手頭上有票的賣家，前晚開唱前和賣家相約場外拿票。

林、俞等5人在場外和賣家43歲辛男和31歲的覃女碰面，兩人稱票券不足，雙方起爭執，被警方帶回。辛稱因後台售票系統出狀況，妻子是主要管理者，覃女負責幫妻子處理售票，但妻子人在南韓，無法聯繫，並非故意騙票；林等5人因聽不成演唱會，怒對辛、覃女提告詐欺。

56歲蘇男佯稱認識演唱會工作人員，可帶人進場，依座位區分別收2000元到4800元，一口氣狠削13萬餘元，5名女粉絲到場，發現蘇無法帶他們進場，才知受騙報警，被依詐欺罪嫌送辦。

為紓解捷運人潮，捷運站長還特地拿麥克風唱歌，希望能舒緩民眾等車情緒。高市交通局表示，接下來還有阿妹、大港開唱和五月天等大型演唱會輪番上陣，4月1日當天，更是三場演唱會檔期重疊，考驗市府交通疏運。阿妹演唱會在巨蛋，是捷運站旁，公共運輸接駁及加密班次疏運；大港開唱在駁二大義倉庫群，建議民眾利用輕軌、公車及短程步行。

新聞局發言人周璟瑜說，會針對交通、維安、偵辦不法售票，滾動式檢討，民眾反映缺失，虛心接受改進。

演唱會 粉絲 捷運

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