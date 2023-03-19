BLACKPINK世運主場館最終場 90分鐘完成交通疏運

國際知名韓國女團BLACKPINK今（19日）晚間在高雄世運主場館舉行台灣最終場演唱會，吸引各地大量樂迷湧入，市府疏運工作嚴陣以待，增派人員加強引導、加密捷運班次，更出動散場接駁車前往高鐵、台鐵，演唱會8點35分結束，10點05分就完成疏運。

高雄捷運公司統計，今天搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數，預估超過3.55萬人次，2場演唱會日運量總計已突破50萬人次。

BLACKPINK演唱會散場，到世運站支援的高捷橋頭站長林忠明一邊指揮疏運人潮，還不時舉起麥克風清唱展現好歌喉，他說這樣可緩解等車民眾的負面情緒。

高雄市長陳其邁19日上午親至主場館應變中心督軍疏運工作，他表示，今（19）日為收假前一日，為順利疏運全台各地湧入的樂迷，除加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距至3分鐘，更加派散場接駁車，將樂迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。