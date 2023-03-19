新冠疫情防治措施放寬 邊境解封高雄嚴防登革熱再起

中央流行疫情指揮中心宣布3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，相關防治措施同步放寬。高雄市衛生局表示，新冠疫情趨緩雖能暫鬆一口氣，但邊境解封後，登革熱警報升高，今年境外移入已達5例，將動員加強防治力道，民眾也不可大意。

高雄市衛生局長黃志中表示，三年來防疫夥伴們沒日沒夜地投入，總算走到新冠疫情降解的階段，不再有確診通報、居家隔離、居家檢疫等防疫措施。防疫從清零、減害到自主健康行為，社會生活也將恢復日常狀態。疫情影響雖然淡去，卻非消盡。由於新冠病毒的高傳染性及對具風險因素民眾健康的威脅仍在，醫療院所、長照機構仍須有所戒備。

黃志中指出，大疫情之後，腸病毒、流感、腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒等其他傳染病，被預期會蠢蠢欲動。這6年來被有效控制的本土登革熱，也隨著邊境開放、國際移動頻繁，而升高發生流行的風險。111年高雄市登革熱境外移入有8例；去年八、九月高雄本土登革熱18例發生在前鎮群聚。

高雄市今年尚未有本土登革熱病例，但境外移入已有5例，分別在岡山區1例、仁武區1例、鼓山區1例、鳥松區2例。黃志中說，這三年因為有邊境管制及防疫旅館政策，在防治新冠肺炎疫情時，也一定程度防堵了登革熱。但隨著邊境解封，東南亞移工與漁工入境轉為頻繁，登革熱防治將成為重點。