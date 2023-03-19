堪稱幸福企業！ 這家醫院70女醫護行政人員8年生60胎

高雄七賢脊椎外科醫院今天在六合公園，舉辦第八屆院慶運動會暨社區健康促進親子活動。院方表示，創院八年來始終維持高優質護病比1:7，相當醫學中心，營造護理師良好工作環境；且八年已迎來60名「七賢寶寶」，今年還有2位孕媽媽待產、5位孕產假中。女醫護反映，因為覺得工作環境對女性很友善，大家才會願意生！

七賢脊椎外科醫院的八周年院慶以親子趣味遊戲主題，場邊設置兒童遊戲氣墊床與氣球，邀請橋頭馬術中心安排可愛迷你馬與兒童互動騎乘，並邀請七賢創院八年來醫護行政同仁誕生的60名「七賢寶寶」們，以及鄰近社區里民及派出所、消防隊、慈善會社區親子一同趣味比賽。骨關節科主任吳宗哲及脊椎外科主任吳宗勳，為民眾血壓、血糖、骨質密度檢測諮詢。

院方表示，全院醫護行政單位約有70名女性工作人員，創院八年來始終維持高優質護病比1:7，相當醫學中心，營造護理師良好工作環境，主管對員工孕產假都有支持跟協助，已經迎來60名七賢寶寶，其中9名女工作人員是生第二胎，2人接續生三胎。

「這是一種氛圍吧！」一名女護理師說，懷孕不會受到歧視和刁難，大家也能互相支持體諒，就會比較願意生。